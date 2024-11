Lukaku ritrova la Roma: il bilancio contro i giallorossi fa sorridere

Romelu Lukaku affronterà la Roma come grande ex: il suo bilancio contro i giallorossi fa sperare i tifosi del Napoli in vista della partita di domenica

Sarà regolarmente della partita Romelu Lukaku, che ha recuperato dal problema al ginocchio e potrà sfidare la Roma come grande ex. Il belga non è sceso in campo nella seconda partita con il suo Belgio, a causa di un’infiammazione che lo ha costretto ad usare delle siringhe per placare il dolore. Niente allenamento, dunque, e rientro a Castel Volturno, dove ora ha ripreso a lavorare regolarmente.

Non vuole mancare al secondo appuntamento consecutivo contro una squadra di cui ha vestito i colori. Dopo l’Inter, infatti, tocca alla Roma fresca di cambio allenatore. L’inizio di stagione dei capitolini è stato estremamente deludente e ha ricordato in gran parte quanto visto lo scorso anno in casa Napoli, motivo per cui gli azzurri vogliono provare a far riemergere tutte le insicurezze viste nelle scorse settimane nella capitale, davanti agli oltre 50mila del Maradona.

Lukaku sfida la Roma: il bilancio contro i giallorossi è super

Lo scorso anno, Big Rom vestiva la maglia giallorossa e ha chiuso la sua stagione con 21 gol all’attivo. Non ha lasciato un brutto ricordo di sé, ma sicuramente neanche l’impatto della sua prima esperienza all’Inter. Quel Lukaku lì, forse, non esisterà più e la sua versione attuale al Napoli ricorda molto di più quella vista nella capitale.

Il belga dovrà lasciarsi il passato alle spalle, dato che tornerà ad affrontare la Roma per la sesta volta in carriera. Il suo bilancio contro i giallorossi è clamoroso, con 2 vittorie e 3 pareggi. Nessuna sconfitta prima d’ora quando si è ritrovato ad affrontare i capitolini. Ancora più interessante è il dato relativo ai gol: 3 in 5 partite, con 1 assist messo a referto. Praticamente una sentenza nei confronti della Roma.

Il primo anno nell’Inter, nella stagione 2019/20, Lukaku pareggia entrambe le partite contro i giallorossi: 0-0 all’andata e 2-2 al ritorno con un suo gol. Nella stagione dello Scudetto, ancora un 2-2 nella sfida d’andata, mentre al ritorno finisce 3-1 ed è lì che realizza una rete e sigla un assist. Nella sua seconda esperienza all’Inter, invece, non disputa la sfida d’andata per infortunio (la Roma vinse quella sfida, ma Big Rom non era neanche convocato), mentre al ritorno vince ancora e segna nuovamente.

Un buon augurio per il Napoli, che spera di riaverlo al massimo della forma domenica pomeriggio. Il belga non segna dal 29 ottobre scorso contro il Milan a San Siro, mentre al Maradona è da inizio ottobre, contro il Como che non fa gol. Su azione, a Napoli, il digiuno si prolunga fino al 31 agosto, prima partita in maglia azzurra contro il Parma. E’ trascorso troppo tempo e servirà una scossa già contro la Roma.