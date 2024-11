News Napoli, come sta McTominay? Arrivano le ultime di Sky

Come sta Scott McTominay? Il centrocampista del Napoli ha accusato un problema fisico durante l’ultima partita tra la Scozia e la Polonia. Arrivano le ultime di Sky Sport.

Si avvicina il rientro del campionato. Anche in casa Napoli c’è fermento per la sfida contro la Roma, match cruciale per gli azzurri così come per i giallorossi: la prima di Claudio Ranieri sarà attenzionata in maniera particolare non soltanto dai tifosi di entrambe le squadre ma anche da tutti gli appassionati nel tentativo di capire che tipo di apporto riuscirà a fare lo stesso Ranieri in questi primissimi giorni di lavoro.

Al tempo stesso, Antonio Conte non può farsi trovare impreparato: al Napoli serve dare un segnale all’ambiente e tornare alla vittoria dopo la sconfitta con l’Atalanta ed il pareggio in casa dell’Inter. Dopo la sosta è sempre complicato tornare in campo e mettere in piedi prestazioni di alto livello, e per questo lo stesso Conte dovrà studiare la migliore soluzione possibile per affrontare i giallorossi.

Napoli-Roma, le ultime sulle condizioni di McTominay

Le nazionali rappresentano sempre un ‘pericolo’ per i club, a causa degli infortuni che sono dietro l’angolo. Gli impegni sono tanti, e per questo i calciatori sono sottoposti ad uno stress fisico che sempre più spesso porta a problemi fisici.

Durante questi giorni è stato Scott McTominay ad aver accusato un problema fisico con la sua Scozia: il centrocampista azzurra ha accusato un problema alla pianta del piede. Eppure, secondo quanto riportato in queste ore da Sky Sport, non ci sarebbero particolari problemi.

Come detto anche nelle scorse ore, McTominay dovrebbe esserci per la sfida contro la Roma, e proprio in queste ore l’ex Manchester United è rientrato a Castel Volturno insieme a Billy Gilmour.