Napoli-Roma, svelata la mossa segreta di Ranieri: Conte avvisato

Arrivato a Roma per risollevare una squadra mai così in difficoltà, Ranieri sogna il colpaccio: svelata la strategia per battere Conte.

Claudio Ranieri si prepara al suo primo test del terzo capitolo della sua avventura in giallorosso. Lo stadio Diego Armando Maradona è pronto ad ospitare la sfida tra il Napoli di Antonio Conte e la nuova Roma di Sir Claudio, chiamato a far rinascere una squadra clinicamente morta.

Esordio più difficile non poteva capitare, ma il tecnico giallorosso ha l’obiettivo di far rialzare la testa alla sua squadra fin da subito. Dopo i quattro punti conquistati nelle ultime sei gare, in casa giallorossa bisogna fin da subito tornare a fare risultato, e anche in casa della capolista l’obiettivo è quello di provare a vincere. Il possibile forfait di Dybala non cambia i piani di Ranieri, pronto ad affidarsi a Manu Koné per battere l’armata azzurra.

Napoli-Roma, Ranieri si affida a Koné: sarà lui la chiave in mezzo al campo

Nel buio che circonda in questo momento la Roma sembra essere presente una luce da cui ripartire: Manu Koné. L’ex Borussia Monchengladbach ha stupito tutti nel match di San Siro tra la sua Francia e l’Italia ed è pronto a diventare un giocatore chiave nella mediana giallorossa, con Claudio Ranieri pronto a ritagliargli un ruolo simile a quello di un calciatore divenuto grande proprio grazie a lui: N’Golo Kanté.

Come riportato da Goal.com, Ranieri sembrerebbe intenzionato a costruire il suo nuovo centrocampo proprio a partire da Koné. Il giocatore francese sarà il punto di riferimento in termini di corsa e di recupero di palla, così come lo era stato proprio Kanté nel suo Leicester. Le caratteristiche del francese permetteranno al tecnico giallorosso di disporre un centrocampo sia a tre che a quattro, come successo nella sua leggendaria avventura in Inghilterra.

Ranieri ha intenzione di affidarsi su di lui per lo più dal punto di vista dinamico e di recupero dei palloni in fase difensiva, consentendo agli altri compagni di reparto di poter fornire un apporto maggiore in fase offensiva e di costruzione. Una chiave della partita potrebbe essere proprio il duello tra Koné e uno dei pilastri del Napoli di Conte: Scott McTominay. Perno fondamentale in entrambe le fasi, lo scozzese avrà il compito di supportare al meglio Romelu Lukaku, con il francese della Roma pronto a schermarlo nel corso della gara costringendo Conte a trovare soluzioni differenti.