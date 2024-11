Napoli-Roma, il big salta ancora l’allenamento: l’annuncio

Il big match tra Napoli e Roma si avvicina ma non arrivano buone notizie dall’allenamento odierno: il big ha lavorato a parte.

Napoli e Roma scaldano i motori, con lo stadio Diego Armando Maradona pronto ad ospitare la sfida tra Antonio Conte e Claudio Ranieri. Dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta ed il pareggio contro l’Inter, gli azzurri vogliono tornare subito alla vittoria per mantenere il primato in classifica.

Situazione opposta per i giallorossi, alle prese con una crisi senza precedenti. Ranieri proverà fin da subito a dare la scossa alla sua squadra, cercando quantomeno di non uscire nuovamente con le ossa rotte dopo i quattro punti conquistati nelle ultime sei gare. Contro il Napoli potrebbe però non essere al meglio Paulo Dybala, ancora alle prese con un problema fisico.

Napoli-Roma, ancora lavoro differenziato per Dybala: Hummels e Mario hermoso non si sono allenati

Ancora problemi per Paulo Dybala. Dopo aver saltato il match tra Roma e Bologna a causa di un fastidio muscolare, l’argentino sembrava prossimo al ritorno in gruppo ma anche nella giornata odierna ha svolto nuovamente lavoro differenziato.

In questo momento è però difficile stabilire se il fuoriclasse ex Juventus potrà essere a disposizione per la gara contro il Napoli. La sensazione è che dovrebbe essere quantomeno convocato da Ranieri ma che potrebbe partire dalla panchina per poi rendersi utile a gara in corso. Da segnalare che, al netto dei nazionali che torneranno ad allenarsi domani, Hummels (out per febbre) e Mario Hermoso non si sono allenati. La presenza di questi due giocatori contro il Napoli è sempre più difficile