McTominay, Manna svela la furbata: come il Napoli è riuscito a prenderlo – VIDEO

Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, tra i vari temi trattati nel corso dell’intervento al Social Football Summit, ha parlato anche di Scott McTominay.

È indubbio che Scott McTominay sia divenuta una risorsa fin da subito cruciale per il Napoli: l’impatto dell’ex Manchester United è stato sicuramente notevole, così come dimostrato dalle sue prestazione e dai suoi numeri. D’altronde, le aspettative per questo importante colpo di mercato erano alte già ad agosto, mese in cui sono iniziate a venir fuori i primi rumors legati a un possibile approdo dello scozzese all’ombra del Vesuvio.

Una vera e propria occasione di calciomercato che il club azzurro è stato capace di cogliere, seppur lo United lo abbia ceduto solo per necessità: il centrocampista, infatti, era ben voluto dall’ormai ex tecnico della società di Premier League, Erik ten Hag, che più volte ha bollato il tutto come un’ingiustizia di mercato.

A parlare di questo affare è stato il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna: l’ex dirigente della Juventus è entrano nel dettaglio, svelando come il club azzurro sia stato capace di chiudere un colpo di mercato così importante, a condizioni evidentemente così convenienti.

Ultimissime notizie Napoli, Manna parla di McTominay: le dichiarazioni sull’affare

Il direttore dell’area sportiva del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato in occasione dell’evento Social Football Summit, tenutosi nelle scorse ore.

Tantissimi i temi trattati dall’uomo mercato della squadra capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha voluto puntare fortemente sull’ormai ex dirigente della Juventus per la ricostruzione del suo Napoli. Immancabile il riferimento a uno dei colpi più importanti della scorsa sessione di calciomercato, ossia Scott McTominay. Di seguito, quanto dichiarato dal dirigente azzurro:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Scott McTominay, evidentemente, è stata una vera e propria occasione di mercato, che si è resa possibile soltanto grazie alle difficoltà da un punto di vista economico – finanziario del Manchester United. D’altronde, difficilmente il club di Premier League si sarebbe privato così a cuor leggero di un calciatore che nella sua vita ha vestito solo la maglia dei Red Devils. Fino a questa stagione, in cui il calciatore ha sposato con entusiasmo il progetto Napoli dopo la chiamata da parte del tecnico Antonio Conte, che ormai non riesce più a fare a meno del suo numero 8.

Di seguito, l’intervento integrale di Manna: