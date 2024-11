Kvara, tre fattori lo allontanano dal Napoli: gli aggiornamenti sul rinnovo

Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto di Kvara, dopo le parole rilasciate da Giovanni Manna nelle scorse ore.

Quale sarà il futuro di Khvicha Kvaratskhelia? L’interrogativo è difatti obbligatorio, considerando quella che è la situazione legata al rinnovo di contratto, la cui trattativa con la SSC Napoli è ancora evidentemente in stallo. A parlarne è stato nelle scorse ore il direttore dell’area sportiva del club azzurro Giovanni Manna, in occasione del Social Football Summit, che ha avuto modo di chiarire quello che è il suo punto di vista sulla questione (qui per rileggere le parole dell’uomo mercato del club partenopeo).

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno fa un ulteriore recap, svelando quelli che sono i tre punti chiave su cui, evidentemente, ci sono ancora delle divergenze tra il Napoli e l’entourage del giocatore, capitanato dal procuratore Mamuka Jugeli. Una situazione che tiene col fiato sospeso tutti i tifosi di fede azzurra, che sperano quanto prima in una svolta, positiva, per evitare che il numero 77 possa allontanarsi dal Napoli al termine della stagione in corso. Scenario, quest’ultimo, da non escludere a priori, considerando quella che è lo stato della trattativa, che resta comunque in piedi.

Notizie Napoli calcio, rinnovo Kvara: tutte le ultime novità sulla trattativa

Sono settimane molto calde sul fronte Khvicha Kvaratskhelia, con il calciatore georgiano che continua a trattare, tramite il lavoro di chi lo rappresenta, con il Napoli per il rinnovo dell’accordo attualmente in essere.

Secondo quanto spiegato quest’oggi da Il Corriere del Mezzogiorno, sono ben tre i fattori che, difatti, lo allontanano da quella fumata bianca tanto sperata da tutta la piazza azzurra, Antonio Conte in primis. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale si è speso in prima persona, nella scorsa estate, per la permanenza dell’ex Dinamo Batumi all’ombra del Vesuvio e ora, evidentemente, si auspica un via libera che, per ora, è ancora lontano.

Stando a quello che è stato scritto dal giornale in questione a tal proposito, manca l’accordo su tra fattori fondamentali: la distanza sull’ingaggio, una vecchia storia relativa alle commissioni per un’eventuale futura vendita e la clausola rescissoria. Sullo sfondo, inoltre, sembra essere tornata di moda l’idea Barcellona, con cui l’entourage pare aver riallacciato i rapporti in vista di un possibile mancato accordo con la società di Aurelio De Laurentiis sul rinnovo di contratto.