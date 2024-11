Simeone: “Scudetto? Era un sogno della mia infanzia”, poi le parole speciali su Napoli e l’Argentina

Giovanni Simeone, attaccante della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Serie A: parole davvero speciali per la città e per il suo legame con l’argentino.

Uno dei simboli del Napoli del terzo Scudetto è senza dubbio Giovanni Simeone. Il Cholito ha avuto un ruolo certamente determinante nella vittoria del campionato, nella stagione 2022-23: un vero e proprio uomo in più per gli azzurri, che hanno potuto contare su gol davvero pesanti da parte del figlio d’arte. Per questo, Simeone è difatti uno dei beniamini più coccolati da parte dei tifosi azzurri, che riconoscono in lui un grande esempio di applicazione e di sacrificio. Tutti elementi che l’argentino riesce a dimostrare sempre in campo, malgrado il suo minutaggio non sia poi così elevatissimo.

Legame speciale con la città partenopea su cui si è espresso, tra le altre cose, nel corso dell’intervista concessa ai canali ufficiali della Lega di Serie A, nella rubrica “A tu per tu”. Un’intervista che è davvero una carezza al cuore per i tifosi di fede partenopea, che apprezzano in maniera particolare il modo di porsi di Simeone nei confronti dell’intera piazza, sia in campo che fuori.

Notizie SSC Napoli, il Cholito parla ai canali della Serie A

Giovanni Simeone si è raccontato ai microfoni dei canali ufficiali della Lega di Serie A: una lunga intervista, da più di dieci minuti, durante la quale ha modo di parlare di tantissime cose. Immancabile il riferimento allo Scudetto, così come alla complicata annata successiva e a quelli che sono i tratti anche più personali dell’argentino.

Parole davvero speciali da parte di Simeone, che in estate si è guadagnato la fiducia anche da parte di Antonio Conte.

Simeone sullo Scudetto: le dichiarazioni sono speciali

Giovanni Simeone ha parlato lungamente dell’annata che ha portato alla terza vittoria del campionato di Serie A nella storia del Napoli:

“Cosa significa lo Scudetto per me? Mi ricorda quello che ho vissuto da picccolo per vincere un campionato che molti pensavano sarebbe stato difficile per una squadra come il Napoli perché ovviamente eravamo contro grandi squadre come la Juventus, il Milan, tutte squadre che hanno vinto molto in passato in Serie A. Per altre grandi squadre, come il Napoli ,è sempre stato difficile vincerlo. Quando ho deciso di venire a Napoli, sapevo che sarebbe stato speciale e me ne sono reso conto molto rapidamente che stavamo costruendo qualcosa di bello”.

Difficoltà nell’anno dopo lo Scudetto: Simeone non ha dubbi

L’annata successiva alla vittoria dello Scudetto è ovviamente impossibile da dimenticare anche per uno dei simboli più evidenti della vittoria della Serie A nella stagione 2022 – 2023:

“Non avevamo nessuna pressione. Abbiamo perso un giocatore molto importante come Kim e abbiamo perso un grande allenatore (Spalletti, ndr). Ci sono stati alcuni cambiamenti. Ogni anno è diverso dagli altri. Devi prenderlo come una sfida e cercare di portarlo a termine. Quando si parte col piede giusto, è facile mantenere lo slancio. Quando non inizi bene la stagione, diventa difficile. Può succedere a qualsiasi squadra”.

Simeone parla di Conte: avete sentito?

Simeone ha parlato anche di Antonio Conte nel corso dell’intervista concessa alla Lega di Serie A:

“Lui è un allenatore molto intenso, si aspetta il meglio da ogni giocatore. Ti spinge sempre a dare il massimo. Vuole che i suoi calciatori vivano per il calcio e la sua filosofia calcistica. Durante l’allenamento è necessario essere completamente concentrati”.

Simeone sul legame tra Napoli e l’Argentina

Il Cholito Simeone si è soffermato anche sul legame fortissimo tra la città di Napoli e l’Argentina, sotto il segno di Diego Armando Maradona:

“Appena sono arrivato, ho capito subito che ci sono molte somiglianze tra Napoli e Argentina. Maradona è l’esempio più ovvio con quanto bene ha fatto qui. Viverlo e capirne il significato giocare nel Napoli da argentino è una cosa bellissima. Ci unisce davvero. Non solo il calcio, ma il nostro stile di vita”.

Quali sono gli obiettivi per questa stagione? Sentite la risposta di Simeone

Per quali obiettivi ambisce il Napoli per quest’annata? La risposta di Simeone è imperdibile, anche da un punto di vista strettamente personale:

“Voglio provare a dare tutto me stesso in ogni sessione di allenamento, quindi sono disponibile. Non ho un obiettivo per la fine della stagione. Voglio solo fare del mio meglio e penso che sia ciò che anche la squadra deve fare, per dare il massimo. Per dare il massimo in ogni partita. Dopodiché, succederà tutto quello che accadrà. Ma dobbiamo uscire dal campo e sappiamo di aver fatto tutto il possibile. Ripetere i 17 gol fatti a Verona in una sola stagione? Sì, certamente. Sicuramente. Posso segnare anche di più”.

“Cosa ama di più di Napoli?”: la risposta del Cholito

In merito alla città di Napoli, l’argentino ha aggiunto: