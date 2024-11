Lobotka, colpo di scena: la decisione di Calzona spiazza tutti

La notizia è arrivata proprio in queste ore ed ha spiazzato tutti: ecco la decisone di Calzona in vista del match tra la Slovacchia e l’Estonia.

Situazione molto particolare quella che si respira sul binario Italia-Slovacchia. Già la convocazione di Ciccio Calzone per Stan Lobotka aveva fatto storcere il naso ad alcuni, considerando che il centrocampista ha subìto un infortunio proprio in nazionale e per questo è rimasto fuori per diverse settimane, lasciando Antonio Conte senza uno dei punti di riferimento del centrocampo.

Insomma, in casa Napoli non l’hanno presa benissimo ma c’è un altro elemento che sta facendo ancora storcere il naso e che potrebbe creare ulteriore acredine tra l’ambiente azzurro e la compagine slovacca: il tutto riguarda ancora Lobotka.

Lobotka, niente rientro anticipato: la decisione di Calzona

La Slovacchia è ormai qualificata da seconda, avendo maturato una distanza importante sull’Estonia terza nel girone. Proprio domani le due squadre si affronteranno, e sarebbe arrivata una notizia riguardo proprio questa partita: Calzona, infatti, starebbe valutando la formazione titolare con lo stesso Lobotka all’interno!

Nelle scorse ore si è parlato addirittura di un rientro anticipato per il centrocampista del Napoli visto che il discorso qualificazione è ormai archiviato, ed invece il commissario tecnico della Slovacchia (ed ex allenatore dei partenopei) starebbe pensando di schierare lo stesso dal primo minuto Lobotka. A riportarlo è il quotidiano slovacco Pravda.