Kvara, colpo di scena: l’annuncio sul Barça può stravolgere tutto

Arrivano ulteriori informazioni in merito al futuro dell’attaccante della SSC Napoli, Khvicha Kvaratskhelia: a fare chiarezza è il giornalista Ciro Venerato.

Il Napoli si appresta a ritornare in campo, nel match in programma per domenica prossima, contro la Roma: una sfida che darà ulteriori indicazioni sulle ambizioni Tricolore per la squadra di Antonio Conte, che spera in una squadra sul pezzo al rientro dagli impegni delle varie Nazionali. In questi giorni, man mano, faranno rientro tutti i calciatori che sono stati convocati (tredici, in tutto, ndr) dai rispettivi Commissari Tecnici.

Tra di essi, spunta ovviamente anche Khvicha Kvaratskhelia: la speranza è che il numero 77 torni a essere incisivo nella sfida contro i giallorossi. Nel mentre, però, si attendono novità in merito al prolungamento contrattuale. Anche perché, a quanto pare, il Barcellona continua a essere alla porta, pronto ad approfittarne nel caso in cui tra la società capitanata da Aurelio De Laurentiis e l’entourage dell’ex Dinamo Batumi non dovesse esserci la tanto agognata fumata bianca. Intanto, il giornalista Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione in merito alla trattativa tra le parti, non chiudendo la porta a un possibile colpo di scena. L’addio, insomma, non è utopia, anche se le parti continuano a essere in contatto per cercare di rendere meno ampia la forbice tra domanda e offerta.

News SSC Napoli, Venerato apre le porte all’addio di Kvara: avete sentito?

Khvicha Kvaratskhelia può dire seriamente addio al Napoli al termine della stagione in corso? Nel caso in cui non dovesse essere trovato l’accordo in merito al prolungamento – adeguamento di contratto, non è uno scenario da escludere. A confermare tale scenario è stato anche il giornalista Ciro Venerato, ai microfoni di Canale 21.

Di seguito, quanto dichiarato dall’esperto in dinamiche di calciomercato nel corso di Campania Sport:

“Kvaratskhelia chiede 8 milioni, il Napoli può arrivare al massimo a 6. Ma il problema non è l’ingaggio, ma la clausola: il Napoli la vuole alta, sui 100 milioni di euro circa, mentre l’entourage di Kvara la vuole più bassa, intorno agli 80 milioni di euro. L’agente del georgiano parte dal dato che il PSG offriva al calciatore 13 milioni di euro annui, mentre De Laurentiis parte dal fatto che ha rifiutato 120 milioni di euro proprio dai parigini. Il Napoli sa che Kvara vuole andare via, il problema è trovare una squadra che soddisfi sia lui chee De Laurentiis. Barcellona? L’agente di Kvara, Jugeli, è andato in Catalogna, ha visto due partite del Barcellona e ha preso un caffè con i dirigenti blaugrana chiedendo se fossero interessati al giocatore. Il Barcellona ha risposto che stanno cercando un esterno sinistro. Kvara si sente in uscita, darà il massimo ma a giugno spera di andar via”.

La rivelazione da parte di Ciro Venerato coglie sicuramente di sorpresa tutti i tifosi, che intanto sperano in un accordo tra le parti in causa per un rinnovo di contratto la cui questione si sta trascinando davvero da molto tempo.