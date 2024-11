Calciomercato Napoli, Ismajli rompe il silenzio sul suo futuro

Tra i profili che piacciono al club azzurro ci sarebbe anche Ardian Ismajli, difensore dell’Albania e dell’Empoli che ha annullato Lukaku.

Il Napoli sarebbe a lavoro per l’acquisto di un difensore a gennaio e più in generale la dirigenza azzurra vuole migliorare la rosa ad Antonio Conte, anche per il futuro. Bisogna stringere accordi anche fuori i mesi del mercato per anticipare la concorrenza.

Concorrenza spietata sul giocatore dell’Empoli, obiettivo di mercato del Napoli: Ardian Ismajli. Il centrale albanese si è distinto a inizio stagione con ottime prestazioni, specialmente contro il club azzurro quando ha annullato Romelu Lukaku al Castellani.

Le sue performance non sono passate inosservate. Addirittura anche l’Inter di Marotta e la Juventus avrebbero messo gli occhi sul calciatore. Il suo contratto è in scadenza, ma si prevede un rinnovo con l’Empoli, in modo che la società azzurra non lo perda a zero al termine della stagione. Nel frattempo, il giocatore rompe il silenzio sul suo futuro e dal ritiro della Nazionale fa sapere cosa pensa dei rumors attorno al suo nome.

Ismajli sul futuro: “A gennaio vedrete”

Classe 1996, dal 2020 in Serie A, quest’anno il difensore dell’Empoli sta dimostrando tutto il suo valore ed è giustamente accostato ai migliori club italiani. La Juventus potrebbe presentare un’offerta sin da subito, poiché ha perso Bremer per l’intera stagione e avrebbe bisogno di un centrale. Per il Napoli, invece, l’acquisto di un colpo in difesa è un obiettivo prossimo, ma non urgentissimo. Buongiorno e Rrahmani danno affidabilità e sono intoccabili.

Intanto, durante la conferenza pre-partita contro l’Ucraina, Ismajli ha risposto alle domande sul futuro, in particolare sull’interesse di Inter e Juventus. “Non voglio parlare di mercato. Vedrete a gennaio cosa succederà. Sono qui per giocare in Nazionale”.

Il difensore, stando al portale albanese Lexo, ha così lasciato un indizio, rimandando tutte le chiacchiere di calciomercato alla finestra invernale. Verosimilmente, sarà quello il periodo in cui raggiungerà un accordo con l’Empoli per il rinnovo del contratto e avrà già le idee chiare su dove andrà a giocare per la prossima stagione. Difficile pensare che il club toscano riesca a trattenere per un altro anno il richiestissimo Ardian. Oltretutto, la proprietà Corsi potrebbe intascare un buon gruzzoletto dalla cessione del difensore, che poi sarà reinvestito nuovamente per rendere la rosa competitiva. E il Napoli, ovviamente, resta alla finestra. Non bisogna dimenticare che tra De Laurentiis e il presidente dell’Empoli c’è sempre stato un buon rapporto.