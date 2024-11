Napoli, salti di gioia Conte: arrivata la conferma che tutti aspettavano

In casa Napoli, a sette giorni dalla sfida di domenica contro la Roma di Claudio Ranieri, bisogna registrare una notizia molto importante.

Una volta che sarà terminata questa sosta di metà novembre, di fatto, il Napoli sarà chiamato ad un’altra gara molto insidiosa. I partenopei, infatti, domenica prossima ospiteranno la ‘nuova’ Roma di Claudio Ranieri.

Con l’avvento del tecnico italiano sulla panchina giallorossa, di fatto, la gara del Maradona contro i giallorossi sarà ancora più difficile per il Napoli capolista. Proprio per questo motivo, di fatto, per Antonio Conte è arrivata una conferma che rappresenta una gran bella notizia per tutto l’ambiente partenopeo.

Napoli-Roma, Stanislav Lobotka tornerà ad essere titolare: la scelta di Conte

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, Stanislav Lobotka tornerà finalmente a giocare un match sin dal primo minuto. Lo slovacco era sì tornato a disposizione con l’Inter, ma è subentrato solo nel corso della seconda frazione di gara della sfida giocata una settimana fa allo Stadio San Siro.

Billy Gilmour, soprattutto con Milan e Lecce, ha sostituito abbastanza Lobotka che, però, resta ancora di un’altra categoria. Lo slovacco, di fatto, è l’assoluto perno dell’intero scacchiere del Napoli guidato da Antonio Conte.