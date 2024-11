Napoli Basket nel pallone, finale tra fischi contro Treviso: 8 ko di fila

Ottava giornata di LBA, Napoli Basket ospita Nutribullet Treviso al Fruit Village Arena: risultato e tabellino

Altro giro, altra sconfitta per gli Azzurri. Il Napoli Basket privo di Erick Green non supera neanche l’esame Treviso, che si conferma tra le migliori squadre dal perimetro. Scotta la panchina per Milicic.

Primo quarto

Treviso mette subito le cose in chiaro e conferma le ottime percentuali da 3 di quest’inizio stagione (quarta miglior squadra dall’arco). Mascolo, ex della sfida, si inventa una super tripla al limite dei 24 secondi. Napoli non si sblocca da tre e commette qualche ingenuità in attacco tra rimessa sbagliata e fallo in attacco in contropiede con Bentil. Milicic chiama il timeout sul 3-13 per Treviso. Usciti dalla sospensione, Napoli si risveglia e apre un piccolo parziale da 5-0. Vitucci chiama subito timeout. Universo Treviso si lascia rimontare e chiude il primo quarto carica di falli (2 per Paulicap e 3 per Mezzanotte) ma gli Azzurri continuano a faticare dall’arco. 15-15

Secondo quarto

Alla tripla di Olisevicius risponde Woldetensae. Altissima intensità al Fruit Village, ma tanti errori. Mano caldissima per il lituano che infila tre triple di fila. Ma Bentil accetta la sfida e risponde con la stessa moneta. Primo vantaggio per gli azzurri a 3′ dalla fine, con l’ex Milano che in contropiede realizza il +2. Piccolo allungo Napoli con Woldetensae on fire e il gioco da tre punti di Treier che porta a +5 il punteggio. In attacco, Treviso è Olisevicius dipendente e su di lui Milicic alza la pressione. Sulla sirena, Bowman realizza la tripla per pareggiare i conti. 37-37.

Terzo quarto

Olisevicius continua a punire gli azzurri da tre (66% dall’arco). Ancora Bowman dal perimetro porta Treviso a 52. Milicic costretto al timeout. Pangos e Bentil provano a caricarsi sulle spalle gli Azzurri, ridotto il gap a un minuto dal termine del quarto. Solo -2. Si incendia il palazzetto, il Napoli chiude il terzon parziale con coraggio e una buona difesa degli ultimi minuti. Treviso, invece, smette di costruire tiri puliti. 53-55.

Quarto quarto

Pessimo ingresso in campo da parte di Napoli. Copeland e Pangos pasticciano nella metà campo avversaria e perdono un sanguinoso pallone. Treviso va facile in contropiede e realizza due punti in alley-oop con Bowman. La formazione di coach Vitucci allunga e scappa via. Torresani sale in cattedra per un’ottima difesa su Pangos e Copeland. Treviso a 4’30” si porta a +15. Finale tra i fischi del palazzetto, con Napoli in profonda difficoltà. Altra sconfitta per gli azzurri, l’ottava di fila. 69-84.