Napoli, Anguissa fa esultare Conte: la notizia è una manna

In casa Napoli, in attesa del ritorno del campionato contro la Roma, bisogna registrare una notizia che riguarda Anguissa.

Grazie al pareggio rimediato contro l’Inter una settimana fa, di fatto, il Napoli ha mantenuto la vetta solitaria della classifica del campionato di Serie A. I partenopei, infatti, sono primi, ma con un solo punto di vantaggio su Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio.

Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il Napoli ha di fronte a sé un’altra gara difficile, ovvero quella contro la Roma di Claudio Ranieri. Tuttavia, in attesa della gara contro i giallorossi, Antonio Conte può esultare per una notizia che riguarda uno dei suoi big: Frank Anguissa.

Napoli, Anguissa rinnova fino al 2026: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il centrocampista ha deciso di rinnovare il contratto con il Napoli in scadenza nel 2025. Quest’ultimo, dunque, sarà prolungato di un anno: 2026.

Frank Anguissa, da qualche giorno papà per la terza volta, si lega ancora al Napoli. Dopo la pessima stagione dell’anno scorso, di fatto, l’ex Fulham è tornato ad essere con Conte un uomo davvero fondamentale per il team partenopeo.