Calciomercato Napoli, l’annuncio ufficiale è netto: Manna gelato

A Napoli si parla anche di calciomercato con la finestra invernale alle porte, ma l’annuncio ufficiale gela il DS Giovanni Manna.

Ai piedi del Vesuvio i battiti iniziano a salire per il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. Tra una settimana i partenopei giocheranno al “Maradona” contro la nuova Roma di Claudio Ranieri. Una sfida importante per consolidare il primo posto in classifica e per tornare a vincere dopo i recenti risultati con Atalanta e Inter. Gli uomini di Conte hanno raccolto fin qui 26 punti in dodici giornate e l’obiettivo, vista anche la mancanza di coppe europee, è quello di tornare a trionfare in patria.

Le condizioni ci sono tutte: voglia di riscattarsi dopo una stagione deludente, un allenatore che storicamente porta la sua squadra a vincere e i meno impegni stagionali rispetto alle rivali dirette. Il cammino però è ancora lungo e gli Azzurri hanno tanto da dimostrare. Bisognerà partire dai punti saldi e uno di questi è di certo la solidità difensiva che contraddistingue le squadre di Conte. Prendere pochi gol aumenta le probabilità di vittoria e ciò è stato dimostrato dai soli 9 gol incassati dal Napoli (seconda miglior difesa del campionato).

Mercato Napoli, l’Udinese blinda Bijol per gennaio

Proprio la difesa, nonostante le ottime prestazioni, è il reparto su cui il Napoli vuole migliorare. Per questo motivo il DS Giovanni Manna e i suoi collaboratori si stanno già muovendo per regalare un nuovo difensore a Conte. In questo senso arrivano pessime notizie per i partenopei da parte dell’Udinese. I friulani infatti hanno blindato per gennaio Jaka Bijol, giocatore finito nel taccuino degli osservatori azzurri. A riferirlo il direttore tecnico bianconero Gianluca Nanni a Il Messaggero Veneto: “Bijol e Lucca non sono in vendita a gennaio, rimarranno con noi“.

Il difensore sloveno era già stato accostato al Napoli nei mesi precedenti e ora pare essere tornato di moda. Con i soli Buongiorno e Rrahmani considerati pienamente affidabili gli Azzurri cercano un ulteriore innesto per alzare il livello della retroguardia. Il valore del cartellino di Bijol si aggira intorno ai 15 milioni di euro ma il contratto in scadenza nel 2027 e la centralità nel progetto della squadra friulana potrebbero far lievitare il prezzo.

L’ex CSKA Mosca è arrivato in Italia nell’estate del 2022 per circa 4 milioni e in due stagioni è stato protagonista di un’ottima crescita. Grazie alle sue prestazioni è entrato stabilmente nel cerchio della nazionale slovena e ora è anche capitano dell’Udinese. Non sarà facile portare lo sloveno a Napoli, ma se dovesse accadere Conte avrebbe a disposizione un altro ottimo difensore.