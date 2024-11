“Si lavora al colpo per gennaio”, Manna ha scelto il profilo adatto: sostituirà un azzurro!

Sono ore calde in casa Napoli in vista del futuro. Il DS Manna avrebbe deciso di puntare un profilo inedito in vista del mercato di gennaio.

La stagione del Napoli è partita alla grande, con l’avvento di Antonio Conte che ha ridato entusiasmo all’intero ambiente. Tra le file azzurre c’è tanta voglia di riscatto, e l’attuale primo posto in classifica lo dimostra. Ad oggi, il gruppo azzurro appare molto coeso, motivo per il quale il tecnico non intende apportare modifiche. Ciò nonostante, però, la società sarebbe predisposta ad aumentare la competitività tra i calciatori piazzando un nuovo colpo. Il mercato di gennaio è ormai alle porte, e il DS Manna avrebbe già iniziato a lavorare su un profilo del tutto inedito.

Il direttore sportivo del Napoli ha da sempre molti profili sul proprio taccuino. In modo particolare, però, il dirigente azzurro starebbe seguendo un nome per la difesa. Quest’ultima, è apparsa molto solida ma le alternative a disposizione di Antonio Conte non garantirebbero le dovute garanzie. A tal proposito, il club potrebbe mettere a segno un nuovo colpo per la retroguardia, ancor più qualora dovesse concretizzarsi la cessione di un giocatore nelle prossime settimane.

Il Napoli pensa (ancora) a Bijol: può sostituire Juan Jesus o Rafa Marin

Il Napoli inizia ad essere molto attivo sul mercato in entrata. La stagione sta per entrare nel vivo, e anche il mercato di gennaio è ormai alle porte. La sessione inizierà il 2 gennaio, ma il DS Manna non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” uno degli obiettivi del club campano sarebbe quello di ingaggiare un nuovo difensore. Il nome in pole è quello di Jaka Bijol, da tempo nel mirino degli azzurri. Il calciatore veste attualmente la maglia dell’Udinese che ha già sottolineato la valutazione: 15 milioni di euro.

La cifra non spaventa il Napoli che potrebbe prendere in considerazione il centrale. Sullo sfondo, però, resta vivo il nome Jakub Kiwior attualmente in forza all’Arsenal ma quasi mai utilizzato da Arteta. In pole però resiste la candidatura di Bijol, il quale vanta un’ottima esperienza nel campionato italiano e al tempo stesso anche in Europa.

Naturalmente, in caso di acquisto cambierebbero nuovamente le gerarchie all’interno del gruppo azzurro. Infatti, non è da escludere la possibilità che uno tra Juan Jesus e Rafa Marin venga ceduto nel mercato di gennaio. I due giocatori non sono al centro del progetto di Antonio Conte, e i pochissimi minuti giocati sono ovviamente un indizio fondamentale.