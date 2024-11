Kosovo, caos Rrahmani: ecco cosa è successo

Caos nella gara tra Kosovo e Romania, Amir Rrahmani entra a gamba tesa nella polemica con un calciatore rumeno.

La sosta delle nazionali è andata bene per gli azzurri che vestono la maglia italiana, visto che hanno battuto il Belgio e si sono qualificati ai quarti di finale della Nations League. Ora l’Italia è ad un passo dal qualificarsi come prima nel girone infernale con Francia e Belgio. Basterà un pareggio contro la nazionale di Deschamps, in quel di San Siro. Ad altri però non sta andando benissimo, partendo dalla prestazione opaca di Lukaku col Belgio sino ad arrivare a Rrahmani e il caos col Kosovo.

La partita tra Kosovo e Romania non è terminata nel migliore dei modi per la nazionale dove Amir Rrahmani è capitano e non per demeriti sportivi. La situazione geografica e politica del Kosovo continua a portare svariati problemi alla nazionale, come nella gara di ieri contro la Romania.

Il Kosovo di Rrahmani perde 0-3 a tavolino, incredibile quanto accaduto

Amir Rrahmani è stato uno dei protagonisti degli scontri tra giocatori avvenuti ieri sera, molti si sono dilettati nel chiedersi il perchè di tanto clamore tra le due compagini. La storia però in realtà è molto semplice. Il match, svoltosi nella serata di ieri all’Arena Nationala di Bucarest e valido per la 5^ giornata di Nations League, è stato caratterizzato da un finale incandescente. I giocatori della squadra kosovara hanno infatti abbandonato il campo dopo che i tifosi locali hanno intonato cori ed esposto bandiere pro Serbia.

La partita è stata persa clamorosamente a tavolino dal Kosovo, dopo che i tifosi della Romani hanno esposto bandiere e fatto cori pro Serbia. Ci sono anche stati degli oggetti lanciati in campo. La squadra di Rrahmani non è più rientrata in campo, scaturendo la vittoria a tavolino per la Romania. In un’intervista post partita il numero 13 ha dichiarato: “Questo è troppo. Tutti devono sapere che il Kosovo è Kosovo”.

Amir Rrahmani ha avuto una discussione accesa anche con Marin, centrocampista rumeno che milita nel campionato di Serie A. Il calciatore del Cagliari ha avuto un diverbio con quello del Napoli, chissà quando e se sorgerà la verità. Intanto a pagarne le conseguenze è stata la nazionale kosovara, che avrà poco tempo per pensarci visto che è attesa ad una prossima gara. Lunedì si disputerà la partita tra Kosovo e Lituania.