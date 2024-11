Zielinski: “Ora sono all’Inter, ma anche il Napoli era un grande club”, poi l’annuncio sull’addio

Il Napoli nel corso degli anni ha ceduto diversi calciatori. Uno tra questi, però, è tornato a parlare dell’attuale situazione e non solo.

Il calcio spesso è imprevedibile, e in pochissimo tempo rischiano di rovinarsi grandi storie d’amore. Tale affermazione è collegabile anche al Napoli, il quale negli ultimi anni ha messo a segno diverse cessioni inaspettate. In modo particolare, tra le file del club azzurro, è stata avviata una politica del tutto inedita riguardanti stipendi, ingaggi e tanto altro. Infatti, il presidente De Laurentiis si è reso autore di un tetto massimo salariale, il quale ovviamente doveva essere rispettato. La situazione ha toccato da molto vicini i giocatori in scadenza, e tra questi era presente anche Piotr Zielinski.

Tra il centrocampista polacco e la società azzurra i contatti sono stati lunghi ed anche molto intesi, ma non hanno mai raggiunto un accordo. Infatti, fondamentalmente, le parti hanno sempre avuto una visione del tutto diversa in merito al prolungamento. Il tutto ha portato alla rottura, la quale non ha permesso al protagonista di continuare la propria carriera alla Corte del Vesuvio. Ad oggi, Piotr Zielinski è in forza all’Inter ma non ha mai dimenticato la propria parentesi in Campania.

Zielinski: “L’Inter è un grande club, ma sarei stato felice anche a Napoli”

Piotr Zielinski continua ad essere legato al Napoli. Nonostante l’addio, tra il club e il giocatore resterà per sempre un forte legame grazie ai diversi anni passati insieme. Intanto, l’attuale giocatore dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Kanał Sportowy direttamente dal ritiro della Polonia. Di seguito le sue parole.

“Su di me c’erano Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus…e Barcellona. Ma mi piace l’Italia. Quando sono arrivato ​​al Napoli, mi sono trovato bene e sarebbe stato difficile cambiare tutto. Avrei considerato la Spagna, ma la priorità era continuare la mia carriera in Italia”. Sull’addio al Napoli: “Ora sono all’Inter che è un grande club, ma anche in Campania era così. Il Napoli è una grande società e sarei stato felice di prolungare il mio contratto”. Sull’Inter: “Qui non ti fanno mancare davvero nulla. A Milano un giocatore ha tutto ciò che serve, deve pensare solo a scendere in campo”.

Le parole dell’ex Napoli lasciano intendere il legame con il club azzurro, i tifosi e l’intera città. Ad oggi, il polacco veste la maglia dell’Inter ma è possibile intuire un pizzico di nostalgia durante l’intervista sopracitata. Nonostante l’addio, il giocatore resterà per sempre uno dei pilastri della storia della società campana.