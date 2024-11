“Riflessioni sul futuro per giocare di più”: calciomercato Napoli, colpo di scena per il portiere

Possibile svolta tra i pali del Napoli. Uno dei portieri in casa azzurra sta pensando all’addio? Ecco cosa sta succedendo.

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato. In casa Napoli ci sono valutazioni importanti su quello che si potrà fare per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. In avanti si fa un gran parlare di Bonny come obiettivo potenziale degli azzurri, anche se pare difficile che il Parma possa liberarsi di lui a campionato in corso, dovendo quindi porsi nella condizione di cercare un nuovo attaccante.

Al tempo stesso, ci sono altre situazioni che andranno monitorate e sulle quali c’è attenzione massima: in difesa Giovanni Manna potrebbe portare in essere un investimento in grado di aiutare il mister anche nell’alternanza di uomini nelle retrovie.

C’è, però, anche un altro caso che riguarda la porta azzurra. Detta della titolarità inamovibile di Alex Meret che anche dopo l’infortunio si è confermato punto di riferimento per gli azzurri, anche Elia Caprile ha dimostrato di essere un portiere affidabile ed in grado di subentrare in caso di necessità. C’è, però, un terzo portiere in casa azzurra che vorrebbe avere più spazio.

Napoli, addio Contini? Le ultime

Nikita Contini è il terzo portiere a disposizione di Antonio Conte e fino ad ora non ha praticamente avuto spazio. Ecco perchè si stanno palesando ipotesi sul suo futuro: secondo quanto riportato da Niccolò Schira, ci sarebbero delle riflessioni sul futuro e novità importanti riguardi la situazione anche in termini di entourage.

“Il portiere Nikita Contini sta riflettendo sul suo futuro e sta valutando la possibilità di cambiare agente. Voleva già lasciare il Napoli nella finestra estiva di mercato per giocare di più”, le parole del giornalista ed esperto di mercato attraverso il suo canale X.