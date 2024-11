Napoli, svelato il segreto di McTominay: è successo in conferenza

La sosta delle nazionali sta permettendo ai tifosi di scoprire i propri idoli sotto altre vesti, svelato il segreto di McTominay.

Scott McTominay non ha bisogno di presentazioni, l’impatto sul campionato di Serie A è stato clamoroso per lui. Lo scozzese è oramai già considerato da molti il centrocampista più forte della Serie A.

Il calciatore ex Manchester United ha fatto breccia nel cuore dei tifosi partenopei, il suo goal a San Siro contro l’Inter ha fatto urlare di gioia tutta Napoli. Amato anche in Scozia, basti pensare alle parole del suo commissario tecnico.

“Entrare subito in Serie A non è sempre facile, è un grande giocatore”, il CT scozzese pazzo di McTominay

Il calciatore è stato posizionato da Conte anche sulla trequarti, a svariare. In quel ruolo ha fatto molto bene ma ha mostrato di essere anche abile nel box to box e in passato ha disputato anche gare da mediano. La predisposizione al goal che lui ha è rara da trovare in altri centrocampisti. Un vero e proprio jolly per Conte che non rinuncia mai a lui, neanche 1’ fuori da quando lo ha messo in campo.

Anche il commissario tecnico della Scozia è innamorato – calcisticamente parlando- del numero 8 azzurro. Steve Clarke ha parlato di lui in conferenza stamp: “Ci aiuta avere giocatori che vanno a giocare in campionati top all’estero, specialmente se hanno l’impatto che ha avuto Scott in Italia”.

Il CT hai concluso: “Entrare subito in Serie A non è sempre facile, molti giocatori faticano a trovare il loro posto perché è diverso dalla Premier League, è più tattico. È stato un grande giocatore per me negli ultimi cinque anni. Non importa dove l’ho messo a giocare, anche fuori posizione da difensore centrale”.