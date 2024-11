Inter, torna a parlare Marotta: parole sorprendenti su Conte

Il presidente dell’Inter, Marotta, è tornato a parlare dopo la polemica legata al caos VAR dei giorni scorsi: il numero uno nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Conte.

Nei giorni scorsi, il caos VAR ha caratterizzato il dibattito pubblico dopo Inter – Napoli, big match di cartello della dodicesima giornata di Serie A che avrebbe potuto essere condizionato dal “rigorino” concesso da Mariani su contatto tra Anguissa e Dumfries. Un episodio che ha prima scatenato l’ira di Antonio Conte, per poi far scattare il botta e risposta a distanza tra il presidente dell’Inter Beppe Marotta e il suo omologo azzurro Aurelio De Laurentiis.

Pochi giorni dopo la polemica, il numero uno dei nerazzurri ha avuto modo di parlare nuovamente del tecnico della SSC Napoli: questa volta, però, nulla che riguarda la polemica dei giorni scorsi. Marotta, nelle sue parole rilasciate in occasione della presentazione del libro di Beppe Severgnini, ha spiegato il motivo che ha portato alla scelta di Conte per la panchina dell’Inter, nel 2019. Un attestato di stima da parte del massimo rappresentante della società interista, che stempera in qualche modo il clima che si è percepito nei giorni scorsi dopo il big match dello stadio San Siro.

Marotta torna a parlare di Conte, il presidente: “Vi spiego perché fu scelto dall’Inter”

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è tornato a parlare della scelta di puntare su Antonio Conte in occasione dell’estate del 2019, decisione poi premiata dal diciannovesimo Scudetto conquistato in pieno Covid.

Di seguito, quanto dichiarato dal numero uno nerazzurro a proposito del tecnico della SSC Napoli:

“In quel momento (nel 2019, ndr) ero convinto che il club necessitasse di un allenatore come lui. Ma la scelta dell’allenatore è anche adeguata al momento in cui lo scegli. Ci sono momenti in cui hai bisogno di persone che hanno fermezza e autorevolezza e altri in cui magari la squadra di per se è già rodata e magari hai più bisogno di un gestore”.

Parole che sono una sorta di attestato di stima per Antonio Conte, visto che comunque l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha portato risultati importanti alla compagine nerazzurra. Il tutto quasi a stemperare l’aria pesante che si è respirata fin dal primo momento dopo il fischio finale di Inter – Napoli, che ha portato allo sfogo di Conte e la relativa risposta da parte del numero uno nerazzurro, che a sua volta ha scatenato la reazione da parte di Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi.