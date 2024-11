Napoli, McTominay fa esultare tutti: l’annuncio ufficiale è una manna

In casa Napoli bisogna registrare alcune novità da Scott McTominay che, di fatto, hanno fatto esultare tutti.

Il Napoli, grazie al pareggio rimediato contro l’Inter , ha mantenuto la vetta solitaria della classifica del campionato in Serie A. I partenopei, infatti, sono primi con un solo punto di vantaggio su Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina.

La Juve, invece, è sesta, ma a soli due punti. Tra i protaganisti della gara contro l’Inter bisogna sicuramente inserire Scott McTominay. Lo scozzese, oltre al gol del momentaneo 0-1, è stato autore di una prestazione davvero maiuscola. Proprio il centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

McTominay: “Grande decisione venire al Napoli. Mi hanno accolto in maniera incredibile”

Scott McTominay, nel corso di una conferenza stampa rilasciata dal ritiro della Scozia, ha infatti parlato così: “Traferimento all’estero? Non è facile andre all’estero, ma nel mio caso è stato abbastanza semplice. La mia, ovviamente, è stata una grande decisione. Non si può negare, ma volevo provarci. Non nessun rimpianto nella mia carrera. Maradona? Lui è il calciatore più iconico che abbia giocato al calcio. Quando sono entrato per la prima volta nello stadio è stato davvero surreale, visto che ci ha giocato una leggenda assoluta. La gente lo adora per quello ceh ha fatto a Napoli”.

Il giocatore di Antonio Conte ha poi continuato il suo intervento: “La gente di Napoli è davvero incredibile. Sono molto felice per come mi stanno vicino sia la mia famiglia che i miei amici. Molte persone italiano mi hanno dato una grossa mano per qualunque cosa. Sonio veramente grato per come mi hanno accolto. L’Italiano? Cerco di impararlo, ma è difficile. Cerco di imparare anche la cultura italiana”.