Lobotka, l’annuncio dalla Slovacchia preoccupa il Napoli: c’entra l’infortunio

Stanislav Lobotka torna a parlare dal ritiro della sua Slovacchia: l’ex Celta Vigo è rientrato nell’ultima sfida contro l’Inter, giocando uno spezzone del secondo tempo.

Contro l’Inter, si è finalmente rivisto Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è una pedina fin troppo importante per il Napoli di Antonio Conte, anche se Billy Gilmour, al di là di qualche piccola incertezza, si è dimostrato come alternativa molto valida all’ex Celta Vigo. Con quest’ultimo, però, è chiaramente un altro Napoli e la sua assenza si è avvertita nel corso dell’ultimo mese, periodo in cui Lobotka è stato difatti fuori per smaltire il problema fisico.

In ogni caso, Lobotka è stato comunque convocato dal Commissario Tecnico della sua Slovacchia, Francesco Calzona, per questa terza sosta di stagione per le Nazionali: una scelta che, secondo quanto si è vociferato nei giorni scorsi, non sarebbe stata particolarmente gradita da parte del club partenopeo, visto che si tratta di un giocatore fresco di rientro dall’infortunio. A parlarne è stato proprio il numero 68 dei partenopei, che dal ritiro della Slovacchia si è detto ottimista sulle condizioni e pronto, eventualmente, a essere in campo anche per tutti i novanta minuti. Una presa di posizione che preoccupa per certi versi i tifosi, consapevoli dell’importanza che ha Lobo nello scacchiere di Antonio Conte.

News SSC Napoli, Lobotka parla dalla Slovacchia: le parole sulle sue condizioni

Come sta Stanislav Lobotka? A rispondere a questo interrogativo è stato lo stesso diretto interessato, che ha parlato dal ritiro della sua Nazionale in vista dei prossimi match.

Di seguito, quanto dichiarato dallo slovacco in merito alle sue condizioni fisiche:

“Mi sento bene, i muscoli non mi hanno fatto male al rientro e questa è la cosa più importante. Sapevo di poter tornare per l’Inter e ora per la Svezia. Vorrei giocare tutta la partita, vediamo se ci riuscirò”.

Lobotka, dunque, vuole esserci per tutti i novanta minuti in occasione della prossima sfida contro la Svezia, nel caso in cui fosse possibile. La speranza da parte di Antonio Conte e del suo staff, ovviamente, è che il centrocampista abbia smaltito totalmente l’infortunio e l’eventuale impiego per novanta minuti sarebbe sicuramente un segnale positivo in vista del rientro a Napoli. La situazione però mette comunque in apprensione i tifosi: il timore è che il centrocampista, fresco di rientro dall’infortunio, possa chiedere troppo al suo fisico per dare supporto alla sua Slovacchia.