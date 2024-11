“Leao-Napoli”, scenario clamoroso di mercato: il giornalista svela tutto

Rafael Leao potrebbe diventare una pista a sorpresa, in modo clamoroso, per il Napoli? Arriva l’annuncio in diretta da parte del giornalista esperto di calciomercato.

Nel calciomercato, si sa, mai dare nulla per scontato. Pensiero che i tifosi del Napoli, in questi ultimi anni, hanno ben compreso, ma lo scenario lanciato in questi minuti nel corso di Sport Mediaset dal giornalista Claudio Raimondi ha dell’incredibile. Il tutto riguarda Rafael Leao, calciatore che non sta vivendo un momento molto facile con il suo Milan, complici anche le scelte di Paulo Fonseca (allenatore rossonero, ndr): il portoghese, per certi tratti, è divenuto quasi un caso, considerando quello che è il suo valore, in termini di talento ma anche per quanto riguarda il lato economico.

Soprattutto per questo, pensare a un possibile accostamento di Rafa Leao al Napoli potrebbe sembrare totalmente utopistico, ma stando a quanto svelato da Raimondi la situazione è comunque da monitorare. Il tutto sarebbe legato al destino di Khvicha Kvaratskhelia, calciatore spesso confrontato al fuoriclasse portoghese e per cui il futuro non è ancora del tutto limpido, a causa di un rinnovo di contratto che, per ora, non sembra essere poi così vicino. Il portoghese, dunque, potrebbe essere in modo del tutto clamoroso il possibile sostituto di Kvara? Nel caso in cui dovesse esserci l’addio tra il numero 77 e il club di Aurelio De Laurentiis, non sarebbe totalmente da escludere, secondo il giornalista.

Notizie SSC Napoli, Raimondi a Sport Mediaset: “Occhio a Leao – Napoli”

Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia: un duello a distanza tra due autentici fuoriclasse su cui si dibatte molto, anche se tra i due più volte ci sono stati attestati di stima. E se uno dovesse diventare l’erede di un altro? Insomma, l’ipotesi lanciata da Claudio Raimondi ha i contorni di una notizia davvero clamorosa e che, ovviamente, non può prescinde da ostacoli molto complicati da superare.

“Se da qui alla fine della stagione, la situazione tra lui e Fonseca la situazione non dovesse cambiare, Leao potrebbe pensare di andare altrove”, ha dichiarato il giornalista nel corso dello spazio informativo in onda su Italia Uno. “Il Barcellona è uno dei club che sta seguendo questi sviluppi, ma attenzione anche al Napoli: in caso di addio di Kvara, potrebbe valutare di entrare in scena”, ha poi aggiunto Raimondi.

Il tutto, così come spiegato da quest’ultimo, sarebbe una conseguenza di un eventuale ok al Paris Saint Germain per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia, per cui permane la distanza tra giocatore e società sul prolungamento-adeguamento di contratto. L’ingaggio elevato potrebbe rappresentare un problema di non poco conto nel caso in cui dovesse svilupparsi questa clamorosa idea di calciomercato, ma è chiaro che la suggestione lanciata dal giornalista ha già acceso la fantasia dei tifosi. La sensazione, in ogni caso, è che la questione legata al rinnovo dell’ex Dinamo Batumi possa condizionare e non di poco le mosse future del club che, come dimostrato anche nella scorsa estate con Antonio Conte, potrebbe sorprendere i supporters di fede azzurra.