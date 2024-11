Come giocherà la Roma contro il Napoli? Grossa novità di Ranieri: la scelta

Nelle ultime ore, la Roma ha annunciato l’arrivo di Claudio Ranieri, che subentra a Ivan Juric dopo l’esonero di domenica pomeriggio. Novità sul possibile nuovo schieramento tattico.

Adesso è anche ufficiale: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore per una scelta che era, difatti, già fatta ormai da qualche giorno. L’allenatore è alla sua terza esperienza con la compagine giallorossa, che è reduce da un inizio di stagione molto complicato, con due cambi di allenatori già all’attivo. I Friedkin hanno deciso di puntare sull’usato sicuro per evitare che la situazione possa ulteriormente peggiorare.

Ci sono dubbi, però, su quello che potrà essere l’assetto che Ranieri opterà per il suo esordio in questa ennesima avventura in giallorosso, nella sfida in programma contro il Napoli. In ballo, ci sono ben tre alternative, ma la sensazione è che il tecnico inizierà con uno schieramento a tre, con la la grande novità legata all’impiego a pieno regime di Mats Hummels, grande acquisto dell’estate che in questo primo scorcio di stagione non ha trovato molto spazio. Che ne sarà, invece, di calciatori importanti come Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala? Ranieri è chiamato, insomma, a trovare una quadra anche per questi due giocatori.

Ultimissime notizie Napoli calcio, la Roma annuncia Ranieri: la possibile formazione

Subito dopo l’annuncio dell’AS Roma sul ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, in casa Napoli è scattato l’interrogativo circa la possibile soluzione tattica che l’allenatore potrebbe adottare in vista della prossima giornata del campionato di Serie A, in programma contro il Napoli.

Nel caso in cui dovesse optare per una difesa a quattro, si aprirebbe il dibattito su Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, con uno dei due che potrebbe essere addirittura escluso. Molto più probabile, invece, che Ranieri possa optare per una difesa a tre che prevederebbe, oltre all’impiego di Hummels, l’utilizzo sia di Dybala che di Pellegrini, con quest’ultimo che agirebbe sulla linea del centrocampo.

Di seguito, il possibile 3-5-2 che Claudio Ranieri potrebbe variare nella sfida dello stadio Diego Armando Maradona, contro il Napoli:

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dovbyk, Dybala.

Una situazione che Antonio Conte dovrà valutare con attenzione: al di là del momento difficile, è lecito aspettarsi quantomeno un tentativo di reazione da parte dei giallorossi, chiamati a cucire un divario importante in classifica con le squadre che ora stazionano nei primi posti.