“Scudetto? Inter o Napoli!”: l’ex nerazzurro ha spiazzato tutti

L’ex nerazzurro ha dato la sua sentenza: Napoli o Inter per la vittoria dello Scudetto, una previsione che ha spiazzato tutti.

Sono passati pochi giorni dalla sfida tra Inter e Napoli. Al netto delle polemiche legate all’ormai noto calcio di rigore concesso ai nerazzurri, quella di San Siro è stata una sfida tra due squadre che probabilmente lotteranno fino alla fine nei piani alti della classifica.

La squadra di Simone Inzaghi porta il tricolore sul petto, di conseguenza resta senza dubbio la maggiore indiziata a potersi confermare e dunque candidata principale per lo Scudetto. Il Napoli, di contro, ha cominciato un progetto nuovo sotto la guida di Antonio Conte, i risultati sono buoni in questa prima fase ma non si può di certo dire sia la favorita in assoluto.

La priorità per gli azzurri resta il ritorno in Champions League, anche se la speranza della piazza non si spegne per quanto riguarda lo Scudetto, un ricordo ancora molto caldo nella memoria dei tifosi partenopei.

Napoli o Inter, Marco Materazzi non ha dubbi

C’è chi, come Marco Materazzi, ha provato a dare il suo pronostico per quanto riguarda la possibile vincitrice del titolo in Italia: “Spero che l’Inter vinca la Serie A, ma è una domanda difficile. Il Napoli non è facile. Per me è o l’Inter o il Napoli“, ha detto Materazzi.

“Conte è un ottimo allenatore, è molto forte. Entrambe queste squadre possono vincere. L’Inter ha buone possibilità di vincere [la Champions League] perché segna molti gol ma non ne subisce”, le parole dell’ex Inter e Campione del Mondo 2006 con l’Italia che fu di Marcello Lippi.

Insomma, nell’ottica di Materazzi sia la Juventus che il Milan sono in gradino sotto rispetto alle squadre di Inzaghi e Conte: un’idea che ovviamente dovrà essere confutata con i fatti del campo. Al momento gli azzurri sono primi in classifica, appena dietro ci sono Atalanta, Fiorentina ed Inter. La stagione è ancora lunga.