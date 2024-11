Napoli News, notizia fantastica in queste ore: c’è l’annuncio ufficiale

Una fantastica notizia in casa Napoli arrivata proprio in queste ore: c’è stato anche l’annuncio ufficiale che ha confermato tutto.

Il campionato è fermo per la sosta delle nazionali. Diversi giocatori del Napoli si sono allontanati dalla città per raggiungere le rispettive compagni nazionali e giocare i vari impegni in giro per il mondo: la Nations League ma anche le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

In alcuni casi si tratta di partite davvero molto importanti, dove gli equilibri potrebbero cambiare nella rispettive competizioni. In casa Napoli, come detto, diversi calciatori della rosa di Antonio Conte sono partiti.

Tra questi c’è anche Zambo Anguissa: il centrocampista del Camerun ha raggiunto la sua nazionale ma non è sceso in campo per la sfida contro la Namibia. C’è un motivo molto importante, che è stato rivelato proprio in queste ore.

News Napoli, Anguissa è diventato padre per la terza volta

La notizia riguarda la nascita di un nuovo figlio per il centrocampista del Napoli: Anguissa è diventato padre per la terza volta. A rivelarlo è stato il commissario tecnico del Camerun, Marc Brys, che ha anche cosi spiegato per Anguissa non è andato nemmeno in panchina contro la Namibia.

“Dobbiamo accontentarci di questo risultato, oggi avevamo tre assenze pesanti. Una di queste è quella di Zambo Anguissa, che non ho convocato per questa partita lasciandolo a casa con il suo figlio nato da poco”, l’annuncio del ct Brys.