“C’è una causa in atto”, il giocatore del Napoli chiude i rapporti

Chiusi i rapporti con il calciatore del Napoli: arriva l’annuncio sulla causa in atto, ecco ora cosa succederà per il futuro dell’azzurro

La fine che non ti aspetti, dopo tante parole al miele e un rapporto di amicizia e professionalità di lunga data. Il calciatore ancora tesserato nel Napoli rompe con il suo agente.

Mario Giuffredi annuncia a Radio Kiss Kiss Napoli che Mario Rui non è più un suo assistito: “Non ne voglio parlare, c’è pure una causa in atto“. Il calciatore portoghese è rimasto in azzurro, ma non rientra più nei piani societari. E nel frattempo è calato il gelo con il suo storico procuratore.

In estate ha avuto diverse richieste, non solo in Europa ma anche verso il Brasile, ma ha rifiutato qualsiasi destinazione. Il club non è riuscito a venderlo, ma aveva ormai fatto le sue scelte, non inserendolo nella lista e affidando a Gilmour il numero 6. Così, Mario Rui continua ad allenarsi al centro di Castel Volturno, ma senza essere convocato da mister Conte. Non fa parte del progetto. A gennaio una nuova possibilità per andare via.