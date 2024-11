Lutto nel mondo del calcio: ennesima tragedia, muore a soli 22 anni

Il mondo del calcio, in attesa delle partite delle varie nazionali, è stato sconvolto da un lutto davvero tremendo.

Nell’ultimo weekend di campionato, di fatto, ci sono stati dei risultati davvero importanti. Basti solo al pari tra Inter e Napoli, il quale ha permesso agli uomini di Conte di mantenere il primato solitario.

Tra gli altri risultati, invece, bisogna registrare le vittorie di tutte le big tranne il Milan, che ha pareggiato 3-3 a Cagliari. L’attenzione è ora tutta rivolta verso le nazionali, anche bisogna registrare un lutto tremendo nel mondo del calcio.

Lutto nel calcio, morto Marco Angulo del LDU Quito

Marco Angulo, centrocampista dell’Ecuador, è deceduto a soli 22 anni a causa di un incidente stradale che, come riportato dai media ecuadoriani, ha comportato la morte di Roberto Cabezas, e un amico, Victor Carcopa.

Il calciatore, classe 2002, è morto dopo trentacinque giorni trascorsi in ospedale. Marco Angulo aveva giocato in MLS con la maglia del Cincinnati, mentre ora militava per il club ecuadoriano del LDU Quito. Stesso quest’ultimo ha diramato un comunicato con cui ha fatto le condoglianze alla famiglia e ai cari del calciatore.