Spalletti premiato a Coverciano: “Ringrazierò sempre Napoli e i suoi tifosi. C’era ossessione per la vittoria”

Oggi è una giornata speciale per l’Italia e sopratutto per Luciano Spalletti. Per l’ex tecnico del Napoli è previsto un riconoscimento molto importante.

Sono minuti molto importanti per il mondo del calcio italiano. Infatti, direttamente da Coverciano si sta tenendo la cerimonia legata all’Hall Of Fame del calcio italiano dove è presente anche Luciano Spalletti. L’attuale CT della Nazionale Italiana si è reso protagonista di una cavalcata epica con il Napoli nella stagione 2022-2023 la quale resterà per sempre incisa nella storia.

Oggi, è iniziato anche il raduno della Nazionale Italiana con gli azzurri che saranno impegnati contro Belgio e Israele. Intanto, il CT della Nazionale Italiana sarà il protagonista di questa cerimonia che gli consentirà di entrare di diritto nella storia del calcio. Naturalmente, rilascerà alcune dichiarazioni incentrate sul noto riconoscimento e non solo.

Spalletti: “A Napoli erano davvero ossessionati per la vittoria”

Luciano Spalletti è entrato nella Hall Of Fame del calcio Italiano. All’attuale CT della Nazionale viene riconosciuta l’incredibile vittoria dello scudetto con il Napoli nella stagione 2022-2023. Oltre a ciò, l’allenatore ha portato anche alcuni cimeli che saranno destini al museo presente a Coverciano. Di seguito le parole dell’ex azzurro a margine della cerimonia.

“Ho portato anche una maglia legata al Napoli con la scritta uomini forti destini forti. I tifosi azzurri sono stati sempre fantastici e li ringrazierò per sempre. Sulla maglia c’è scritto anche ossessivi perché sono sempre stati così con la vittoria, e io non potrò mai smettere di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. Oltre a ciò, sulla maglia c’è anche l’ombra di mio fratello che sarà per sempre con me”. Sul secondo cimelio: “Porto qui un fischietto perché l’ho usato da allenatore. Ai miei giocatori dicevo sempre di andare come treni, quindi provavo a rendere il tutto molto efficace”. Sugli scarpini: “Parto da questi perché ho sempre giocato con le Adidas. Sono importanti per me perché prima non potevo comprarle. Venivano fatti con quattro tacchetti avanti e due dietro, ma io inserivo altri due tacchetti per evitare di scivolare”.

Infine, come ultimo cimelio, Luciano Spalletti ha portato il gagliardetto della Nazionale Italiana usato nel match d’esordio contro la Macedonia del Nord. Infatti, è stata la prima panchina del tecnico italiano con gli azzurri. Oltre ai cimeli, all’ex tecnico del Napoli resta un riconoscimento molto importante che gli permetterà di esser sempre presente nella storia del calcio italiano.