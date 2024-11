Spalletti: “La competitività fa bene a tutti. Inter-Napoli? Bellissima partita”, poi l’annuncio su Buongiorno

Luciano Spalletti ha accolto nuovamente i suoi ragazzi a Coverciano. Il tecnico della Nazionale è intervenuto in conferenza stampa.

La Serie A è costretta a fermarsi per fare spazio alle Nazionali. Ieri si è conclusa la dodicesima giornata del campionato italiano con il big match tra Inter e Napoli. Ora, il campionato italiano resterà fermo ma non i calciatori. Quest’ultimi, sono già a Coverciano dove hanno ritrovato il CT Luciano Spalletti. Il tecnico ha accolto i suoi uomini, i quali sono attesi da due sfide importantissime contro Belgio e Israele. Intanto, l’allenatore è già intervenuto in conferenza stampa toccando alcuni temi importanti riguardanti anche il Napoli.

In questo inizio di stagione è stato possibile vedere la competitività presente nel campionato italiano. Sebbene il Napoli sia in vetta solitaria, ad oggi non sembrerebbe esserci una compagine nettamente favorita per la vittoria finale. Infatti, diverse squadre son racchiuse in pochi punti e ciò fa ben sperare Luciano Spalletti. Il CT, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato l’importanza di assistere a partite equilibrate durante l’arco della stagione e non solo.

Spalletti: “In Serie A assistiamo a partite molto belle, come Inter-Napoli”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale Italiana, è intervenuto in conferenza stampa direttamente da Coverciano nel primo giorno di raduno della squadra. Il tecnico ha toccato diversi temi importanti, riguardanti anche il big match andato in scena ieri sera tra Inter e Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.