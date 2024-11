Conte sotto attacco per lo sfogo dopo Inter-Napoli: “Mancanza di attributi” – FOTO

Continuano le polemiche in seguito all’episodio sul rigore concesso ai nerazzurri in occasione di Inter-Napoli, che ha scatenato la rabbia di Antonio Conte dopo il fischio finale.

Il Napoli esce dallo stadio San Siro di Milano con la vetta blindata: contro l’Inter, gli azzurri hanno conquistato un punto che vale la difesa del primo posto in classifica, obiettivo dichiarato alla vigilia da parte di Antonio Conte. Il tecnico leccese, grande ex della sfida, si è reso protagonista anche dopo il triplice fischio finale, a causa della gestione del protocollo VAR in occasione dell’episodio da rigore – poi fallito da Calhanoglu – che, dal punto di vista dell’allenatore, non è stata delle migliori.

D’altronde, il rigore è sembrata poca roba anche per i vari quotidiani, che hanno definito insufficiente la gara di Mariani (qui per il punto di vista de Il Corriere dello Sport). Non sembra essere dello stesso avviso Tancredi Palmeri, che sul suo profilo X ha esternato il suo pensiero, mettendo nel mirino sia Conte che la controparte: secondo il giornalista, quest’ultima non sarebbe stata in grado di replicare all’ex Commissario Tecnico della Nazionale, che nel post match non ha nascosto la sua rabbia.

News SSC Napoli, Palmeri attacca Conte e non solo: il POST social

Continua a far discutere l’arbitraggio di Mariani in occasione di Inter – Napoli: il direttore di gara, infatti, non è apparso perfetto in occasione del rigore concesso sul contatto tra Anguissa e Dumfries, su cui il VAR non è potuto intervenire in quanto si tratta di una valutazione dell’arbitro centrale.

Non è della stessa opinione il giornalista Tancredi Palmeri, evidentemente convinto dal fatto che in realtà ci fossero tutti gli estremi per punire tale contatto con il calcio di rigore. Di seguito, quanto scritto dallo stesso sul suo profilo X (ex Twitter, ndr):

“Cioè il casino di Conte è per QUESTO?! Il piede di Anguissa che non va sul pallone ma diretto sullo stinco di Dumfries che andava invece in direzione del pallone??? Assurda mancanza di attributi o capacità di giornalisti e moviolisti, intimiditi da Conte”.

Non solo Antonio Conte: Palmeri ha messo nel mirino anche i vari giornalista e moviolisti che, a detta del giornalista, non sarebbero stati all’altezza dello sfogo da parte dell’allenatore della SSC Napoli nel post gara di San Siro. Commento, quello di Palmeri, che ha scatenato la polemica da parte dei tifosi di fede azzurra.