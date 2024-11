San Siro vs Lukaku, svelata l’accoglienza degli interisti: cosa succederà

Grande attesa a Milano per il ritorno dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku, che si è lasciato non nel migliore dei modi con l’Inter e i suoi tifosi: novità sull’accoglienza.

A Milano è ormai tutto pronto per un big match che può dire molto sulle sorti della Serie A ora in corso: questa sera, allo stadio San Siro, andrà in scena la sfida tra l’Inter e il Napoli. Il fischio d’inizio della sfida è in programma per le otre 20:45, con la squadra di Antonio Conte che cercherà di fare del suo meglio per cercare di difendere il primo posto dall’assalto dei padroni di casa.

Ci si aspetta sicuramente di più da parte di Romelu Lukaku, che questa sera certamente non passerò inosservato. L’attaccante belga non si è lasciato nel migliore dei modi con la sua ex piazza, che ancora non ha digerito l’estate di voci legate a un possibile approdo alla Juventus nel corso dell’estate del 2024. Quale sarà l’accoglienza dei tifosi nerazzurri nei confronti di Big Rom? A cercare di fare chiarezza è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che svela quella che potrebbe essere la reazione del tifo di casa nei confronti del bomber di proprietà della SSC Napoli.

Inter-Napoli, San Siro si prepara ad accogliere Lukaku: la rivelazione

Il Corriere dello Sport oggi in edicola svela quella che sarà, con ogni probabilità, l’accoglienza che lo stadio San Siro rivelerà questa sera a Romelu Lukaku.

Di seguito, quanto scritto dal quotidiano a tal proposito:

“Fischi, ma non fischietti. In occasione del suo primo ritorno a San Siro, con la maglia della Roma, Lukaku fu accolto da 30mila fischietti, distribuiti proprio con lo scopo di complicargli (eufemismo) la partita. E il risultato fu centrato, alla luce della stecca di Big Rom. Stavolta non sono state allestite iniziative del genere. Probabile che, in questo senso, abbia inciso anche la situazione della curva interista. Scontato, però, che il “benvenuto” per Lukaku sarà tutt’altro che benevolo. Insomma, come premesso, non ci saranno fischietti, ma i fischi pioveranno copiosi sull’attaccante del Napoli. Seppure il tempo, in qualche misura, aiuti a dimenticare, o quantomeno attenui i sentimenti negativi”.

Accoglienza che potrebbe essere diversa per Antonio Conte, l’altro grande ex della sfida: nonostante l’addio turbolento, l’allenatore gode comunque della stima da parte della piazza interista.