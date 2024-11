Mercato Napoli, gli azzurri si fiondano sulla rivelazione della Serie A: clausola alla portata

Il Napoli tiene d’occhio diversi nomi in vista dei prossimi mesi, per quanto riguarda il mercato. C’è la rivelazione della Serie A che potrebbe diventare un’occasione per il club azzurro.

Quali saranno i colpi che il Napoli metterà a segno in vista della prossima sessione di calciomercato, che avrà inizio a gennaio? I tifosi si interrogano su come il direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, possa puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte, che più volte, seppur tra le righe, ha fatto capire che la rosa potrà essere rinforzata in futuro, oltre agli enormi sforzi fatti già in estate.

Reparto che sarà tenuto particolarmente d’occhio è quello difensivo: i nomi più caldi, a tal proposito, sono Jakub Kiwior, Radu Dragusin e Vitao. Ovviamente, la società del presidente Aurelio De Laurentiis tiene i fari accesi anche in vista del futuro, con un occhio magari alla prossima stagione. A tal riguardo, ecco che spunta la pista eventuale che porterebbe a Daniel Maldini: il figlio d’arte ha riscosso molti consensi tra le big della Serie A, compreso quello del Napoli, che seppur da lontano d’occhio l’evolversi della situazione in merito all’ex Milan (il club rossonero detiene anche una percentuale sulla futura rivendita, ndr).

Ultime mercato Napoli, occhi anche su Maldini: quanta concorrenza per l’ex Milan

Mezza Serie A è pronta a darsi battaglia per mettere le mani sul giocatore del Monza, Daniel Maldini. Quest’ultimo, che di recente ha fatto anche il suo esordio in Nazionale Maggiore con il Commissario Tecnico Luciano Spalletti, è finito nei radar della SSC Napoli.

Di seguito, quanto fatto sapere dal giornalista esperto in dinamiche di mercato, Matteo Moretto:

“Daniel (Maldini, ndr) è in piena crescita e recentemente ha anche debuttato con la Nazionale: è un calciatore di fantasia, che si muove tra centrocampo e attacco, con una clausola di 12 milioni di euro per i club di Serie A. Il Monza ha già ricevuto diverse chiamate per lui: Fiorentina, Napoli, Atalanta e Lazio lo hanno chiesto. Il Milan, che ha il 50% sulla sua futura vendita e potrebbe riportarlo a casa per sei milioni di euro, non si è ancora palesato. Situazione da monitorare”.

Un nome dunque a sorpresa per il Napoli, che per il più vicino futuro sembra avere però intenzione di intervenire con tempestività sul reparto di difesa, con tanti profili già seguiti dalla dirigenza del club partenopeo.