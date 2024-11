Lobotka, le ultime sulle condizioni: c’è una certezza prima di Inter-Napoli

Tutte le ultime novità sulle condizioni di Stanislav Lobotka a poche ore dal fischio d’inizio del big match della dodicesima giornata di Serie A tra l’Inter e il Napoli.

I tifosi del Napoli non stanno nella pelle: la partita contro l’Inter è un appuntamento davvero importante per la stagione degli azzurri, ma anche per l’andamento della lotta Scudetto. Spettatrici interessate al big match della dodicesima giornata di Serie A (fischio previsto per le 20:45 di quest’oggi, ndr) saranno sicuramente sia la Juventus, che ha battuto il Torino nel derby della Mole, che l’Atalanta, che ha battuto invece gli azzurri per 3-0 nell’ultima giornata di campionato.

Antonio Conte, però, ha dettato un unico obiettivo nella conferenza stampa di presentazione della sfida: quello di blindare il primo posto prima della terza sosta di stagione per le Nazionali. Per questo, servirà un Napoli sicuramente diverso rispetto a quello visto domenica scorsa contro l’Atalanta, allo stadio Diego Armando Maradona, e nella sua versione migliore. Anche per tale motivo è ancora in bilico la presenza dal primo minuto di Stanislav Lobotka, rientrato in ogni caso tra i convocati: questa, insomma, l’unica certezza che si ha alla vigilia del match contro la squadra di Simone Inzaghi. Per il resto, tutto un enigma che verrà risolto soltanto nelle prossime ore.

Inter Napoli, Conte valuta Lobotka: le novità sulle condizioni dello slovacco

Stanislav Lobotka partirà dal primo minuto nella sfida tra l’Inter e il Napoli? L’interrogativo più grande sulla formazione che Antonio Conte sceglierà di schierare dall’inizio per il big match di San Siro.

Secondo quanto si apprende da Il Corriere dello Sport, Billy Gilmour è pronto nuovamente a prendere posto dal primo minuto, con l’ex Celta Vigo che potrebbe subentrare a gara in corso. Una scelta che si rende necessaria anche in virtù della sosta, per cui Lobotka è stato convocato dal Commissario Tecnico della Slovacchia, Francesco Calzona.

Per il resto, la novità principale che potrebbe adottare Conte contro la sua ex Inter riguarderebbe principalmente Scott McTominay, pronto a scalare sulla linea dei centrocampisti per evitare che la mediana di alto livello a disposizione di Simone Inzaghi possa creare qualche grattacapo di troppo ai partenopei. Questi ultimi sono chiamati a una prestazione importante per fare in modo che la missione dettata da Conte – quella di blindare il primo posto alle porte della pausa – possa divenire compiuta.