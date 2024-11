Lele Oriali torna a sfidare l’Inter: ecco perché lasciò i nerazzurri assieme a Conte

Non solo Antonio Conte, anche Lele Oriali torna a San Siro da ex Inter: ecco perché il manager del Napoli ha lasciato i nerazzurri

Inter-Napoli è una sfida nella sfida per molti protagonisti. Zielinski incontrerà per la prima volta il suo vecchio club; Lukaku sfiderà ancora i nerazzurri a San Siro, dopo le numerose polemiche della scorsa stagione quando indossò la maglia della Roma; Antonio Conte incontra l’Inter per la prima volta dopo aver vinto lo Scudetto nel 2021. E lo stesso discorso vale per Lele Oriali, all’epoca dirigente del club.

Quando De Laurentiis ha puntato su Antonio Conte, il tecnico non ha avuto dubbi nel richiamare con sé Lele Oriali. L’ex centrocampista e simbolo dell’Inter è stato al fianco del mister sia in Nazionale, che nei nerazzurri, come first team technical manager. Ha fatto da collante tra il reparto dirigenziale e la squadra. Un ruolo simile che ricopre ora a Napoli, poiché ha assunto l’incarico di coordinatore sportivo.

Oriali lasciò l’Inter nel 2021, a seguito dell’addio di Conte, anche per le nuove prospettive della proprietà Suning e dei dirigenti del club nerazzurro. Vedute diverse. Alla domanda se la rottura fosse dipesa dalla separazione tra l’Inter e Conte, Lele rispose: “Questo è un quesito che non mi sono posto. Mi limito a a rispettare le decisioni societarie. Sono liberi di scegliere i propri collaboratori”.