Inter-Napoli, Rrahmani è netto: “Abbiamo provato di tutto”

Inter Napoli, arrivano le dichiarazioni di Amir Rrahmani ai microfoni di Dazn nel pre partita del big match.

Inter e Napoli sono pronte ad affrontarsi per aggiudicarsi il primato in Serie A. Le due compagini sono distanziate da un solo punto ed i partenopei, a seguito della brutta sconfitta in casa contro l’Atalanta, dovranno mettere in mostra una prestazione di livello per mantenere la testa della classifica. D’altro canto, i nerazzurri vorranno sfruttare il primo e vero scontro cruciale per toccare la vetta del tabellone. Ai microfoni di Dazn, prima dell’inizio della partita, Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Rrahmani sicuro: “Tutte le partite sono importanti, vi spiego”

L’ex difensore dell’Hellas Verona ha voluto sottolineare il lavoro di tutto il gruppo nel corso della stagione per provare a mantenere alta la tensione e vive le ambizioni degli azzurri: “Come affrontare l’Inter? Abbiamo giocato sempre con moduli diversi. Abbiamo provato di tutto ma l’importante è entrare in campo con l’atteggiamento giusto”.

Rrahmani ha poi affermato che tutte le gare da disputare hanno la stessa valenza di questa sera e, di conseguenza,, ha messo in evidenza: “Tutte le partite sono importanti ed hanno un valore. Il campionato è lungo e speriamo di fare sempre meglio, anche le altre partite sono decisive”.