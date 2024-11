Inter-Napoli, Bastoni spiazza tutti su Lukaku e Kvara

Alessandro Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni su Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia: ecco come agirà in fase difensiva.

Sale l’attesa per Inter Napoli: arrivano le dichiarazioni di Alessandro Bastoni prima del big match della dodicesima giornata di Serie A. L’ex centrale del Parma ha analizzato la gara e ne ha sottolineato l’importanza oltre all’emozione di dover incontrare un allenatore come Antonio Conte, colui che lo ha lanciato con la maglia dell’Inter. Anche sull’allenatore salentino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Inter Tv.

Inter Napoli, Bastoni sicuro: “Conosciamo Conte e sappiamo i loro punti deboli”

Il difensore della Nazionale Italiana ha riconosciuto la difficoltà del match per via della forza dell’avversario ed allo stesso modo della conoscenza di Conte di molti degli interpreti dell’Inter di Simone Inzaghi. Ecco quanto dichiarato: “Sicuramente non sarà facile, Conte ha avuto tanti di noi e ci conosce a memoria. Però anche noi conosciamo loro, abbiamo studiato i loro punti deboli e proveremo a mettere in atto stasera quello che abbiamo preparato in settimana”.

Su come affronterà Lukaku e Kvaratskhelia, ha affermato: “Abbiamo analizzato i problemi che ci sono stati contro la Juve, quattro gol erano troppi. Abbiamo capito che dobbiamo lavorare tutti insieme da squadra per limitare certi errori“.