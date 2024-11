Inter Napoli, a fine partita arriva il messaggio social della compagna

Inter Napoli 1-1: arriva il messaggio social della compagna di un calciatore azzurro su Instagram nel post partita.

Il Napoli di Antonio Conte esce a testa alta da San Siro con un punto guadagnato e con la classifica che gli sorride in vista della sosta per le Nazionali. Anche oggi la squadra si è mossa bene e si è sacrificata in ogni istante della partita e in fase offensiva e in fase difensiva. Tra questi, si è distinto un giocatore in particolare che ha ricevuto l’elogio dalla compagna in maniera molto simpatica sui social.

Politano in veste da “coccodrillo”: arriva il messaggio della compagna

Quando si tratta di mettersi a disposizione della squadra, Politano è sempre in prima linea per assecondare i bisogni della propria squadra. L’esterno azzurro, infatti, in occasione di un calcio di rigore dal limite dell’area per l’Inter, ha deciso di stendersi a terra, dietro la barriera, a mo’ di “coccodrillo” per intercettare un’eventuale traiettoria sotto il muro partenopeo. La compagna lo ha immortalato in questa simpatica scena. Di seguito la stories pubblicata:

Matteo Politano si sta distinguendo per il suo spirito di sacrificio oltre che per la qualità espressa lì in avanti. Conte non ha esitato a schierarlo in posizioni più arretrate nel corso di questa stagione ed oggi ha deciso di parlare di lui anche in conferenza stampa: “In altre partita avevamo abbassato Politano, oggi era alto e abbiamo difeso a quattro, contro un attacco a cinque. Diverse persone mi chiedevano perché abbassassi Politano, oggi l’ho lasciato alto e abbiamo trovato una buona solidità comunque”.