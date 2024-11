Serie A, la Juve vince contro il Torino: cambia la classifica del Napoli – FOTO

La Juventus passa nel derby della Mole contro il Torino: il successo della squadra di Thiago Motta apre nuovi scenari per la classifica e per il Napoli.

In casa Napoli si attende sempre con più tensione la sfida al vertice contro l’Inter: l’obiettivo della squadra di Antonio Conte è quello di mandare un segnale importante a tutto il campionato, oltre che a mostrare una reazione importante in seguito alla sconfitta casalinga nell’ultimo match di Serie A contro l’Atalanta (3-0 in favore dei bergamaschi allo stadio Diego Armando Maradona). La sensazione è che l’incrocio Scudetto allo stadio San Siro possa dare un indirizzo importante alla lotta per la vittoria dello Scudetto, anche se in questa stagione il tutto sembra riguardare più squadre e non solo Antonio Conte e Simone Inzaghi.

Potrebbe rientrare in questo discorso anche la Juventus, ancora imbattuta fino a ora in campionato e che ha portato a casa il derby della Mole contro il Torino. Una vittoria 2-0, che regala al tecnico Thiago Motta l’avvicinamento momentaneo in classifica sul Napoli: la Vecchia Signora, in attesa di quello che sarà il risultato del big match che si terrà allo stadio San Siro tra meno di ventiquattro ore, aggancia l’Inter al secondo posto, a ventiquattro punti.

News SSC Napoli, la Juve accorcia sugli azzurri: la nuova classifica di Serie A

La vittoria per 2-0 della Juventus contro il Torino regala un nuovo scenario in classifica per i bianconeri, che riguarda ovviamente anche il Napoli (impegnato domenica sera contro l’Inter).

Decisive le reti siglate da Weah e Yildiz, nella prima frazione di gioco, che consente di mantenere l’imbattibilità, oltre che a mettere pressione sia sull’Inter che sul Napoli, che si giocheranno a loro volta la testa della classifica di Serie A prima della terza sosta di stagione per le Nazionali.

Gli azzurri allenati da Antonio Conte hanno un obiettivo chiaro: uscire dallo stadio San Siro con il primato in classifica, in solitaria, ancora in tasca, così come dichiarato dall’allenatore leccese nel corso della conferenza stampa tenutasi venerdì a Castel Volturno. Intanto, anche la Juventus manda un segnale da Torino: per la vittoria dello Scudetto, la squadra di Thiago Motta intende dare fastidio fino alla fine. D’altronde, l’imbattibilità stagione blindata dai bianconeri in questa prima parte di stagione dimostra come la Juve sia avversaria da temere e da tenere in considerazione da chiunque abbia l’ambizione di lottare per la vittoria del campionato di Serie A.