Primavera Napoli, arriva la sesta vittoria di fila: la classifica fa sognare gli azzurrini – FOTO

Altro successo per i ragazzi di mister Dario Rocco, superato anche l’esame Monopoli: cambia ancora la classifica per il Napoli Primavera.

Splendido momento di forma per il Napoli Primavera, reduce dalla sesta vittoria consecutiva in campionato. I ragazzi di mister Rocco sono usciti dalla trasferta di Monopoli con il massimo bottino tra le mani, grazie alle reti di Raggioli e Malasomma. Una striscia di successi impressionante, interrotta dalla sola sconfitta incassata in Coppa Italia per mano della Cremonese. D’altra parte, l’obiettivo della formazione napoletana è centrare il ritorno nella massima serie e attenzione, perché la nuova classifica fa sognare gli azzurrini: adesso la vetta è a un passo.

Napoli vittorioso a Monopoli, cade il Frosinone: si avvicina la vetta

Il Napoli Primavera prosegue la propria scia di vittorie, grazie all’1-2 rifilato al Monopoli. A condurre il trionfo partenopeo le reti di Raggioli e Malasomma, arrivate nei minuti 18 e 59. Un successo di fondamentale importanza, considerata soprattutto la battuta d’arresto da parte del Frosinone capolista che permette agli azzurrini di sfiorare la cima della classifica, distante ora una sola lunghezza.

Adesso, i ragazzi di mister Rocco sono chiamati a spodestare i ciociari dalla prima posizione, provando a raggiungere la massima serie dalla porta principale. Salire in Primavera 1, evitando i playoff, rappresenterebbe una vera e propria manna per la società. Ovviamente, il campionato è tutto da disputare ma il Napoli continua a far sentire la propria presenza in maniera rumorosa. Le avversarie sono avvisate, affrontare questa formazione non sarà affatto semplice.