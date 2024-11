“L’infortunio complica i piani del club”: possibile nuovo scenario per il futuro di Osimhen!

Sono giorni molto importanti per Victor Osimhen e non solo. Un infortunio potrebbe cambiare i piani dell’ex attaccante del Napoli.

La storia d’amore tra Victor Osimhen e il Napoli è terminata con un nulla di fatto. Sebbene l’attaccante abbia aiutato la squadra ha riportato lo Scudetto in Campania, l’epilogo finale è stato poi del tutto diverso. Infatti, il rapporto tra il calciatore e la società è ormai deteriorato. Il tutto è stato influenzato da una cessione mai arrivata, vista la clausola rescissoria presente nel contratto. Dunque, il nigeriano si è dovuto “accontentare” di un prestito al Galatasaray che però sta aiutando nettamente il bomber. Quest’ultimo, è entusiasta del suo approdo in Turchia e continua a dimostrarlo sul rettangolo verde. L’ultima doppietta è infatti arrivata nel match di Europa League contro il Tottenham.

Al tempo stesso, in quella partita, il club turco ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio. A tal proposito, Mauro Icardi ha riportato la rottura del legamento crociato che gli impedirà di portare al termine la stagione in corso. Naturalmente, si tratta di una perdita molto importante per la squadra, la quale però continuerà ad affidarsi a Victor Osimhen. Ciò nonostante, però, il futuro del nigeriano continua ad essere in bilico e non è da escludere un possibile addio a gennaio. Infatti, è opportuno ricordare che l’ex Lille è in prestito dal Napoli che però accetterebbe volentieri una cessione a titolo definitivo.

Osimhen, il futuro torna ad essere in bilico: le ultimissime

Victor Osimhen non conosce ancora il proprio futuro. L’attaccante è attualmente in prestito al Galatasaray, dove si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni e valanghe di gol. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” la situazione continua ad essere in bilico, anche se il club turco non ha alcuna intenzione di privarsi dell’attaccante. La società, infatti, è stato costretta anche a fare i conti con il brutto infortunio di Mauro Icardi che ha terminato anzitempo la propria stagione.

Tutto ciò, apre un nuovo dibattito legato al futuro di Victor Osimhen. Quest’ultimo, è entusiasta in Turchia ma nel mercato di gennaio potrebbe succedere qualsiasi cosa. Infatti, potrebbe essere lo stesso club turco ad acquistare il calciatore a titolo definitivo per circa 80 milioni di euro, ma anche altre compagini potrebbero fare ciò. La sensazione è che ci saranno alcuni tentativi dalla Premier League, da sempre sogno onnipresente nella testa dell’ex azzurro.

Oltre al mercato di gennaio, però, anche la prossima sessione estiva potrebbe essere più calda del previsto. Infatti, la clausola sarà ridimensionata e scenderà a circa 70 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata dei top club europei. Intanto, il Napoli resta spettatore di una situazione che potrebbe definitivamente sbloccarsi e assicurare introiti importantissimi ad Aurelio De Laurentiis e l’intero club campano.