Gli chiedono di Inter-Napoli, Thiago Motta risponde in conferenza: avete sentito?

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha parlato nel corso della conferenza stampa post partita in seguito alla vittoria nel derby della Mole contro il Torino.

Alla dodicesima giornata, la Serie A potrebbe essere arrivata già a un bivio importante: lo scontro diretto tra la prima e la seconda classifica – rispettivamente Napoli e Inter – può dire molto sull’andamento della lotta al vertice. Incrocio che, sicuramente, guarderà con interesse la Juventus, uscita vittoriosa dal Derby della Mole contro il Torino per 2-0. Decisive, per la Vecchia Signora, le due reti siglate da Weah e Yidiz, con i bianconeri che così facendo accorciano a meno una lunghezza dal Napoli, in attesa per l’appunto della sfida contro la squadra di Simone Inzaghi.

Nel corso della conferenza stampa post partita, Thiago Motta ha avuto modo di parlare anche del big match dello stadio San Siro: il risultato perfetto per l’ex Bologna e i suoi sarebbe sicuramente il pareggio, ma in ogni caso i bianconeri guardano la partita con serenità, visto che guadagneranno sicuramente terreno in classifica su almeno una delle due compagini in questione.

Juve, Thiago Motta parla in conferenza di Inter-Napoli: le parole

“Guarderà Inter-Napoli e Sinner”?: questa è stata la domanda dai giornalisti presenti nella conferenza stampa post Torino – Juve del tecnico Thiago Motta.

Di seguito, la risposta dell’allenatore della squadra bianconera:

“Sinner (impegnato agli ATP Final di Torino, ndr) mi piace tanto, le mie figlie giocano al tennis mi chiamano di conoscerlo, non so come farò perché nemmeno io lo conosco, però vedremo. Sinceramente non so cosa vedrò. Magari le vedo in contemporanea con due televisori”.

Battute a parte, le parole del tecnico della Vecchia Signora dimostrano come l’incrocio di San Siro tra l’Inter e il Napoli abbia un valore molto elevato anche per i bianconeri, che sperano di vedere il primo posto più vicino dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino, nel derby di questa sera. Cercherà di guastare tali piani il Napoli di Antonio Conte, chiamato a una reazione importante dopo la pesante sconfitta nell’ultimo turno di Serie A contro l’Atalanta. Di fronte, però, ci sarà un’Inter che è molto determinata a riprendersi il primo posto in classifica: insomma, non mancano i motivi di interesse nei confronti di un match che può essere un crocevia già determinante per il prosieguo della stagione.