Calhanoglu infiamma Inter-Napoli e “provoca” il calciatore azzurro

Hakan Calhanoglu provoca a distanza un calciatore del Napoli a pochi giorni dal big match: ecco che cos’è successo dopo la Champions

Si avvicina il match tra Inter e Napoli e ci pensa Hakan Calhanoglu a scaldare gli animi con una provocazione, rivelata poi durante una live sui social.

Il centrocampista turco è stato protagonista in Inter-Arsenal di Champions League. Oltre alla rete segnata su rigore, l’UEFA ha premiato Calhanoglu come miglior in campo della sfida. E al termine del match, il giocatore ha incrociato il giornalista di Prime Video Fernando Siani, che durante l’ultima puntata di Cronache di Spogliatoio ha svelato un particolare dietro le quinte.

Infatti, il giornalista è convinto che McTominay sia il miglior centrocampista della Serie A e l’ha apertamente dichiarato durante una live trasmessa sui social. Questo spezzone, però, è stato visto dallo stesso Hakan Calhanoglu che appena ha intercettato Siani allo stadio San Siro, con il premio MVP di Champions League tra le mani, gli ha detto: “Hai visto McTominay?“. Così, un po’ stizzito da non esser considerato il miglior centrocampista del campionato, un po’ sarcastico, il turco accende già il gran big match della dodicesima giornata di Serie A.