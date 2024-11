Napoli-Inter, ancora un dubbio su Lobotka e c’è il rischio di un forfait: le ultime

Antonio Conte ha ancora dubbi sulle condizioni di Stanislav Lobotka, ma non solo: un altro giocatore rischia il forfait per la partita di San Siro

Il match di domenica sera contro l’Inter significherà tantissimo per il Napoli. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta servirà una reazione per tentare di rimanere in testa alla classifica. In caso di vittoria, gli azzurri si porterebbero nuovamente a +4, dando un segnale importantissimo di quello che sarà il proprio ruolo all’interno di questa stagione. Un pareggio farebbe rimanere invariate le distanze con i nerazzurri, ma ne potrebbero approfittare altre inseguitrici.

Una sconfitta, invece, manderebbe la squadra di Inzaghi a +2 ed in testa alla classifica, con Atalanta, Lazio e Fiorentina che potrebbero anche agganciare gli azzurri e, nel caso della Dea, scavalcarli. Il posticipo di domenica sera, dunque, ci consegnerà uno scenario ben preciso prima della sosta di novembre, che il Napoli non vuole trascorrere ripensando a due ko consecutivi.

Napoli-Inter, Lobotka ancora non al 100%: c’è un possibile forfait

In vista della partita contro i nerazzurri, Conte spera di avere a disposizione la miglior formazione possibile, ma non mancano ancora i dubbi. Principalmente quelli legati a Stanislav Lobotka, il cui infortunio patito nella scorsa sosta nazionali, con la sua Slovacchia, si è rivelato molto più serio del previsto. In un primo momento si erano date speranze per rivederlo contro il Milan, poi con l’Atalanta e adesso anche contro l’Inter non mancano i dubbi.

Il problema muscolare, infatti, sembra essere stato superato, ma non ancora al 100%. Ragion per cui, il centrocampista potrebbe essere convocato, ma rischia di finire in panchina almeno all’inizio. Una tegola non da poco per il Napoli, che ha un disperato bisogno del ritorno del suo faro, soprattutto in una partita così delicata e difficile come quella contro i nerazzurri.

Toccherà ancora a Gilmour sostituirlo, ma lo scozzese ha vissuto una giornata estremamente complicata contro l’Atalanta. Il rischio che anche contro l’Inter possa avere difficoltà è alto. Nonostante la sua classe e il suo livello comunque molto alto, Lobotka è molto più abituato a certe partite. Conte, inoltre, potrebbe dover rinunciare a Folorunsho, già assente nella sfida con l’Atalanta. Il centrocampista potrebbe non accomodarsi neanche in panchina.

Un forfait che renderebbe il centrocampo privo di un elemento utile nel caso in cui Conte voglia proteggere un risultato acquisito nel corso della partita. Le prossime ore saranno comunque decisive. La partita contro l’Inter dista ancora qualche giorno e ci sarà tempo per le ultime considerazioni prima di scegliere la formazione ufficiale.