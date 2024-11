Napoli, c’è un patto nello spogliatoio: spunta un retroscena prima dell’Inter

Spunta un patto nello spogliatoio tra i calciatori dopo la disfatta contro l’Atalanta e prima del big match con l’Inter: c’è un retroscena inedito

La disfatta contro l’Atalanta di domenica scorsa ha cambiato l’umore in casa Napoli e ha soprattutto alzato il livello di attenzione che sarà necessario mostrare in campo nelle prossime partite. Il livello degli avversari è cresciuto e dopo la Dea toccherà all’Inter, che precederà la sosta. Rientrati poi dalla pausa nazionali, toccherà anche a Roma e Lazio, con i biancocelesti che stanno volando sulle ali dell’entusiasmo e sono a soli 3 punti dagli azzurri.

Lo spogliatoio si è compattato dopo il k.o. nel lunch match contro gli uomini di Gasperini, che hanno rifilato un 3-0 duro agli azzurri. Un risultato forse anche fin troppo netto, specialmente se si considera che sono stati segnati 3 gol su 3 tiri complessivi in porta. Un cinismo devastante, che ha preoccupato meno della mancata reazione dei ragazzi di Conte. Si è vista troppo poco la squadra alla quale siamo stati abituati fin qui.

Napoli, verso l’Inter spunta un patto: il retroscena prima del big match

Il Napoli non ha alcuna intenzione di incappare nella seconda sconfitta consecutiva, non è ancora mai successo in questa stagione. Dopo il 3-0 di Verona, infatti, gli azzurri hanno rialzato la testa e hanno ottenuto 8 vittorie e 1 pareggio in campionato e un altro successo in Coppa Italia. Cadere anche a San Siro è possibile, ma dovrà essere evitato ad ogni costo, per mantenere il primato in classifica.

Per questo, stando a quanto riferito da Repubblica, la squadra avrebbe fatto un patto. A Castel Volturno c’è una concentrazione mai vista prima. Lo spogliatoio si è compattato e punta a fare risultato in uno stadio, lato nerazzurro, che non vede vincere il Napoli in campionato da ben 7 anni. Troppi ed ecco perché il grande ex Antonio Conte ha deciso di studiare la gara contro il suo passato nei minimi dettagli.

Come? Ha obbligato tutta la squadra a guardare la partita dell’Inter di ieri sera contro l’Arsenal in Champions League. Inzaghi ha strappato 3 punti preziosi vincendo 1-0 con un rigore di Calhanoglu e ha voluto che i suoi ragazzi analizzassero ogni aspetto della sfida insieme. Un modo per prepararsi al meglio a quella che potrà essere una gara snodo. Non ancora decisiva, troppo presto, ma sicuramente che darà indicazioni importanti su cosa vorrà essere il Napoli in questo campionato di Serie A.