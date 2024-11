Mercato Napoli, la richiesta di Conte ed il retroscena svelato da KKN

Il retroscena svelato in queste ore da Radio Kiss Kiss Napoli: riguarda una richiesta di Antonio Conte fatta al club.

Dopo la debacle contro l’Atalanta, per il Napoli si prepara un altro match importante contro l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri arrivano dalla vittoria importante in Champions League contro l’Arsenal ed hanno dimostrato di essere già da adesso una squadra attrezzata ed in grado di arrivare fino in fondo alla competizione europea.

C’è, poi, la il campionato ed in nerazzurri proveranno a sfruttare il match contro il Napoli per prendersi il primo posto in classifica. Dall’altra parte, Antonio Conte dovrà studiare tutte le contromisure necessarie a contrastare gli avversari e non farsi trovare impreparato.

L’allenatore degli azzurri ha di sicuro più di qualche problema da affrontare, soprattutto nella tenuta mentale della squadra che contro l’Atalanta si è sciolta come neve al sole. Da qui anche la necessità di andare a strutturare variabili tattiche in grado di sorprendere gli avversari. Proprio sotto il punto di vista tattico, nella giornata di oggi è emerso un’interessante retroscena riportato da Radio Kiss Kiss Napoli.

La richiesta di Conte ed il retroscena svelato da Valter De Maggio

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha riferito di un retroscena riguardante Antonio Conte e quella che sarebbe stata una richiesta fatta proprio dall’allenatore pugliese negli scorsi mesi. “Conte è primo in classifica e a Milano ripartirà dalle sue certezze, secondo me l’unico dubbio è solo tra Lobotka e Gilmour e dipenderà dalle condizioni dello slovacco. Conte voleva un quinto forte a destra e quindi ha fatto fatica a riproporre il 3-4-3″, la rivelazione di De Maggio.

Una richiesta che evidentemente non è stata accolta dalla società che, però, potrebbe ottemperare al ‘problema’ già nella prossima finestra invernale di calciomercato. Quello degli esterni è un problema che è stato fin da subito evidente in casa Napoli, e che ovviamente andrà affrontato proprio nelle sedi di mercato per andare a trovare una soluzione che possa aiutare il tecnico a proporre un modulo in grado di soddisfare le necessità della squadra.