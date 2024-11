News SSC Napoli, faccia a faccia tra Conte e la squadra: cosa è successo a Castel Volturno

Il Napoli continua a preparare la prossima sfida del campionato di Serie A contro l’Inter: intanto, nella giornata di martedì, è andato in scena un faccia a faccia tra Antonio Conte e la squadra.

Grande attesa in casa Napoli per l’attesissimo big match contro l‘Inter che caratterizzerà la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il fischio d’inizio per la sfida è previsto per domenica, alle ore 20:45, con gli azzurri che sono chiamati a una reazione importante dopo la sconfitta rimediata al Diego Armando Maradona nell’ultima partita contro l’Atalanta. Lo sa bene anche Antonio Conte, che con la sua ex squadra non vorrà certamente fare brutte figure e vorrà mandare un messaggio forte e chiaro a tutta la Serie A.

Continuano i lavori al centro sportivo di Castel Volturno, dove si attendono novità anche sulle condizioni di Stanislav Lobotka (qui per tutte le ultimissime novità). L’ex Commissario Tecnico della Nazionale vuole tenere tutti sulla corda e ha tenuto un vero e proprio faccia a faccia con la squadra: un confronto sereno, così come viene definito dall’edizione odierna de Il Mattino, nel quale si è fatto il punto della situazione in vista di Milano e si è parlato, evidentemente, di ciò che è successo domenica al Diego Armando Maradona contro la squadra di Gian Piero Gasperini.

Ultime Napoli calcio, Conte e squadra a colloquio: la rivelazione

Prosegue il lavoro in casa Napoli per la sfida attesissima contro l’Inter, che quest’oggi invece sarà impegnata in UEFA Champions League contro l’Arsenal.

A svelare le ultime novità è l’edizione odierna de Il Mattino, entrando nel dettaglio del faccia e faccia di circa mezz’ora tra il tecnico Antonio Conte e la squadra. Di seguito, quanto reso noto dalla medesima fonte:

“Il tecnico ha tenuto a rapporto tutta la squadra prima di dare il via al primo allenamento della settimana in vista della super sfida di domenica sera sotto i riflettori di San Siro. Un colloquio sereno, di circa mezz’ora, un faccia a faccia che è un’abitudine per il tecnico leccese con l’intera rosa azzurra alla ripesa degli allenamenti. Facile immaginare il succo del discorso di Conte che ha analizzato pregi e difetti del match perso con l’Atalanta domenica scorsa al Maradona senza fare drammi, quasi a derubricarlo come un incidente di percorso. Non solo. Il signor Antonio ha cominciato a preparare il terreno in vista del big match del Meazza”.

Un confronto costruttivo per dimenticare quanto prima il 3-0 inflitto dall’Atalanta e per riprendere una marcia che ha regalato al club azzurro la vetta solitaria della classifica, mantenuta nonostante la sconfitta contro i bergamaschi.