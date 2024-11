Lobotka, ancora dubbi su Inter-Napoli: cosa trapela sul rientro

Stanislav Lobotka potrebbe rientrare per la sfida tra Inter e Napoli, ma la situazione è ancora incerta: tutte le ultime novità sul rientro del centrocampista slovacco.

In casa Napoli è grande attesa per il ritorno in campo contro l’Inter: gli azzurri hanno l’obiettivo di rifarsi dopo la grande batosta subita domenica scorsa dall’Atalanta, allo stadio Diego Armando Maradona. Il primato in solitaria in classifica è da difendere se i partenopei vogliono continuare a coltivare concretamente le speranze Scudetto, anche se la corsa al titolo, per ora, sembra aperta a ogni scenario, anche quello più sorprendente. Ma è chiaro che Inter – Napoli può rappresentare un vero e proprio snodo per le due squadre, che sono definite da buona parte degli addetti ai lavori le favorite per la vittoria finale.

Antonio Conte, grande doppio ex del big match di San Siro, attende novità dall’infermeria: Stanislav Lobotka, infatti, potrebbe tornare proprio contro i nerazzurri, così come ammesso negli ultimi giorni dallo stesso tecnico della SSC Napoli. Quest’ultimo ha più volte ribadito che il problema patito dall’ex Celta Vigo non è di poco conto, motivo per cui va comunque tenuto d’occhio la situazione. L’edizione odierna de Il Mattino, infatti, parla di impiego ancora in dubbio, con le prossime ore che possono rivelarsi decisive per capirne di più.

Inter – Napoli, dubbi su Lobotka: le ultime sul recupero

Stanislav Lobotka tornerà a disposizione del suo Napoli nella sfida attesissima contro l’Inter (fischio d’inizio in programma per domenica, alle ore 20:45)? La sensazione è che bisognerà pazientare ancora un po’ prima di avere una risposta concreta e definitiva.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, che a tal riguardo ha scritto:

“La ripresa nella settimana più lunga con il dubbio Lobotka che tiene in apprensione Conte. Il tutto in vista dello scontro tra prime della classe con l’Inter in programma domenica prossima a San Siro. Il playmaker slovacco anche ieri non ha svolto per intero l’allenamento con tutta la squadra, ma pare che per il reintegro definitivo in gruppo siamo agli sgoccioli. O quasi. Probabilmente già oggi quando il Napoli sosterrà una doppia seduta di lavoro sempre a Castel Volturno. (…) L’impressione è che Conte farà di tutto per riaverlo a disposizione contro i nerazzurri. La presenza di Lobotka è troppo importante nello scacchiere del Napoli e nelle geometrie del tecnico leccese. Naturalmente molto dipenderà dai prossimi giorni. Nel caso in cui il playmaker tornerà a pieno regime in gruppo, il tecnico gli affiderà nuovamente le chiavi del centrocampo”.

Non è escluso, inoltre, che l’ex Celta Vigo possa essere convocato con una partenza eventuale dalla panchina: in tal caso, Billy Gilmour sarebbe pronto nuovamente per una maglia da titolare.