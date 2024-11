Napoli, allarme Lobotka: la sentenza in diretta gela tutti

Il Napoli giocherà domenica prossima contro l’Inter, ma bisogna registrare un allarme che riguarda Lobotka.

Il Napoli ha perso domenica scorsa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi, di fatto, hanno meritato il successo dello Stadio Diego Armando Maradona, ma tra le fila partenopee si è sentita come non mai l’assenza di Lobotka.

Gilmour, dopo le ottime prestazioni fornite con Lecce e Milan, è stato infatti travolto dalla pressione forsennata dell’Atalanta. Contro l’Inter, dunque, è atteso il ritorno dal primo minuto di Stanislav Lobotka. Tuttavia, proprio su quest’ultimo, bisogna registrare delle dichiarazioni che stanno facendo preoccupare i tifosi del Napoli.

Napoli, l’ex fisioterapista D’Avino: “Lobotka? Fase delicatissima, ho qualche perplessità”

Giovanni D’Avino, ex fisioterapista del club partenopeo, ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo’: “Lobotka? Si trova in una fase delicatissima, ma credevo di vederlo in campo già con l’Atalanta. Ho qualche perplessità sul metterlo sin dal primo minuto nel match di domenica contro l’Inter. Sarebbe stato utile fare un po’ di minutaggio nell’ultimo turno di campionato”.

Le dichiarazioni di D’Avino si sono poi concluse così: “Se Lobotka fosse stato in condizione di giocare, Conte gli avrebbe dato il via libero per farlo giocare un po’ contro l’Atalanta. Speriamo solo che rientri al 100%”.