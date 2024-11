“Lo consigliai al mio club tre anni fa, oggi è del Napoli”: retroscena da non credere sull’acquisto estivo

È arrivato al Napoli nella scorsa estate, ma l’acquisto della sessione passata di mercato poteva sbarcare in Serie A già tre anni fa: il retroscena spiazza tutti.

In casa Napoli si continua a lavorare in vista della grande sfida, in programma per domenica allo stadio San Siro, contro l’Inter: l’obiettivo degli azzurri è quello di blindare il primo posto, che si è fatto più raggiungibile (un solo punto di distacco, ndr) in seguito alla sconfitta contro l’Atalanta e la contestuale vittoria di Simone Inzaghi con il Venezia. A Castel Volturno, Antonio Conte sta mettendo a punto un lavoro in primis mentale, ancor prima che in termini più pratici legati alla tattica e al campo.

Dall’infermeria, invece, si attendono novità su Stanislav Lobotka, fermo dalla seconda sosta di stagione per le Nazionali e che è nelle fasi finali del recupero. Tuttavia, al momento non ci sono evidenze circa un impiego dell’ex Celta Vigo dal primo minuto a San Siro: in tal caso, è pronto a giocare dall’inizio ancora una volta Billy Gilmour, che in questi suoi primissimi mesi in maglia azzurra ha riscosso il gradimento di tutti, Conte compreso. Lo scozzese, arrivato all’ombra del Vesuvio nella scorsa estate, poteva arrivare in Serie A già ben tre anni fa: parola del centrocampista dell’Empoli Liam Henderson, scozzese proprio come l’ex Brighton.

Henderson: “Consigliai Gilmour all’Empoli tre anni fa”, il retroscena a sorpresa

Liam Henderson, centrocampista di proprietà dell’Empoli, ci aveva visto lungo sul centrocampista Billy Gilmour, acquistato dalla SSC Napoli nella scorsa sessione estiva di mercato ma che ben tre anni fa era stato segnalato ai toscani proprio da lui.

A svelarlo è stato lo stesso Henderson, che ha parlato ai microfoni di Radio Lady durante il programma “Incontro Azzurro”. Di seguito, quanto svelato a proposito di Gilmour:

“Noi scozzesi abbiamo un grande cuore e la mentalità di lavorare ogni giorno, il mercato scozzese è perfetto per le squadre italiane. All’Empoli tre anni fa ho suggerito di prendere Gilmour in prestito.. (ride, ndr)”.

Un retroscena davvero sorprendente per un calciatore che fin da subito ha impressionato sia i tifosi che Antonio Conte: più volte l’ex CT della Nazionale ha dichiarato di sentirsi in difficoltà nel preferire Stanislav Lobotka, certamente uno dei migliori interpreti del ruolo su scala assoluta, a Billy Gilmour, che ha avuto modo comunque di mettersi in mostra in queste ultime uscite.